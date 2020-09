Neymar vs Alvaro : Un expert (espagnol pour Le Parisien) « innocente » le joueur de l’OM !

Lors du dernier Classique, Neymar a accusé Alvaro Gonzalez de lui avoir proféré des insultes à caractère raciste. Selon un expert espagnol, rien de cela n’a été détecté.

La polémique Neymar/Alvaro bat son plein. Le Brésilien ne cesse d’accuser le défenseur olympien de raciste. Selon les dires du meneur de jeu du PSG, l’Espagnol l’a clairement traité de « singe » lors de la rencontre. Ce qui expliquerait le pétage de plomb de l’ancien barcelonais, exclu en toute fin de rencontre pour un geste déplacé sur l’accusé en question. Alors, des insultes à caractère raciste ont-elles été proférées par Alvaro ?

Le Parisien a fait appel à un expert espagnol pour lire sur les lèvres des joueurs. Et le verdict est clair.

Aucune insulte à caractère raciste selon l’expert

Francisco Miguel Mendoza Vela s’est accaparé les images du Classique. L’expert espagnol s’est penché sur les propos du défenseur marseillais avant tout. Et le résultat est net.

« Les échanges entre Neymar et Alvaro se résument surtout à des insultes et des menaces, sans grand intérêt et a priori juste condamnables par la morale. » Selon lui, les mots « negro » et « mono » auraient été facilement percevables à l’image. Dans tous les cas, la commission de discipline a tout de même placé le dossier en instruction. Mais Alvaro est parti pour avoir gain de cause…