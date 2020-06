Niang met la pression, Kamara loin du PSG, et une piste s’éloigne… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Niang sur le départ, le PSG pas assez costaud financièrement pour Kamara et un milieu de terrain s’éloigne… Les 3 infos OM de ce jeudi !

L’Olympique de Marseille aurait fait de Mbaye Niang l’une de ses priorités pour le mercato estivale. Le club marseillais ne pourra toutefois pas recruter avant d’avoir vendu plusieurs joueurs au préalable pour renflouer les caisses. De son côté, le buteur rennais ne semble plus voir son avenir en Bretagne.

Mbaye Niang serait donc la priorité de l’OM et de son entraineur André Villas Boas. Le joueur a rapidement confirmé les contacts et son envie de rejoindre le club olympien lors du mercato estival. Ce dossier risque toutefois de trainer en longueur. En effet l’Olympique de Marseille n’a aujourd’hui pas les moyens financiers de payer un transfert estimé autour de 20 millions d’euros. Avant de penser à recruter, la priorité numéro 1 des dirigeants marseillais sera de vendre plusieurs joueurs.

De son côté, Mbaye Niang ne semble plus voir son avenir en Bretagne. Selon les informations du journal La Provence ce jeudi, il aurait ainsi profité de son court séjour à Rennes pour vider son casier. Le quotidien régional indique par ailleurs que d’après « certaines indiscrétions » Julien Stéphan ne voudrait plus travailler avec l’ancien joueur du Milan AC. L’entraineur du Stade Rennais n’a pas du tout apprécié les déclarations de Niang sur son désir de rejoindre l’olympique de Marseille.

Depuis plusieurs semaines, un intérêt du PSG pour Boubacar Kamara est évoqué. Mais le montant demandé par les dirigeants marseillais aurait refroidi la direction parisienne…

L’Olympique de Marseille va devoir vendre plusieurs joueurs cet été lors du mercato pour tenter de combler le trou abyssale dans les caisses du club (a minima 60M€?). Ces dernières semaines le journal L’Equipe indiquait que le PSG et son directeur sportif Lenonardo avaient coché le nom du jeune prodige marseillais Boubacar Kamara…

Ce jeudi, le quotidien sportif publie un article sur l’intérêt du PSG pour le milieu du Milan Bennacer. Les 50M€ demandés auraient refroidi les parisiens. Les autres dossiers à ce poste, dont celui de Kamara, seraient aussi trop onéreux pour le PSG: « Pour ce poste, Thomas Partey (26 ans, Atlético de Madrid), Sergej Milinkovic-Savic (25 ans, Lazio Rome) ou Boubacar Kamara (20 ans, Olympique de Marseille) ont également suscité, ces dernières semaines, l’intérêt du directeur sportif parisien Leonardo. Mais comme pour Bennacer, l’écueil économique paraît complexe à relever pour chacun de ces dossiers. »

Sur les ondes de RMC Sport le 16 mai dernier, Jacques Henri n’avait pas fermé la porte à un départ de Kamara cet été :

« Une opération comme celle-là, il faut trois personnes autour de la table : le club acquéreur, le club vendeur et le joueur. Tant qu’il n’y a pas d’alignement entre ces trois acteurs, ce n’est pas possible. Ce que je veux , c’est qu’il y ait cet alignement, qu’on travaille en bonne intelligence et que ça offre des perspectives supérieures. Et ce n’est pas si facile que ça. Tout l’enjeu pour nous, ça va être de continuer à maintenir une ambition sportive qu’est la nôtre. C’est-à-dire une ambition sportive très élevée parce qu’on est l’OM et qu’on faire mieux qu’une belle figure dans les compétitions domestiques comme européennes, mais aussi arriver à la pérennité économique sans laquelle il n’y aura pas de futur à long terme » Jacques Henri Eyraud – Source : RMC Sport (16 mai 2020)

L’OM n’a pas d’argent et doit vendre avant d’acheter. Dans cette optique le recrutement de joueurs libres est une solution nécessaire. Cela correspond au profil du jeune milieu de terrain Matthew Longstaff, mais…

L’OM serait intéressé par Matthew Longstaff depuis plusieurs mois. Le milieu de terrain anglais dispose d’un contrat avec Newcastle qui se termine à la fin du mois. Si ce dernier avait donné la priorité à son club formateur, les négociations autour d’une prolongation auraient échoué. Une situation qui a attiré plusieurs clubs dont l’Ajax ou les deux Milans.

Selon The Times, Matthew Longstaff devrait finalement opter pour l’Italie, l’Udinese est le grand favori pour faire signer avec le milieu de terrain. Le media anglais estime que Longstaff aurait en main un contrat de cinq ans à de meilleures conditions que Newcastle. Pour rappel, son grand frère Sean joue également pour Newcastle, Matthew touche actuellement environ 900€ par semaine. L’OM semble donc bien distancé dans ce dossier. Etait-il une priorité ? Quoi qu’il en soit le départ du directeur sportif Andoni Zubizarreta devrait fermer plusieurs dossier initié par le manager espagnol…

Matty Longstaff is still on the first professional terms he signed in July 2018. That contract is worth about £800-per-week and runs out at the end of this month.

Udinese are front-runners to sign the Newcastle United midfielder, @mhardysport writeshttps://t.co/PuAyw3byLw

— Times Sport (@TimesSport) June 2, 2020