Nice – OM (2-1) : Thierry Henry n’est pas d’accord avec l’arbitre

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à l’OGC Nice (2-1) ce dimanche à l’occasion de 29e journée de Ligue 1 grâce à des buts de Milik et Bakambu. L’ancien joueur d’Arsenal Thierry Henry et de Barcelone est revenu sur un fait de match important.

Les olympiens ont réalisé la belle opération de cette 29e journée de Ligue 1 en s’imposant au vélodrome contre Nice (2-1), un concurrent direct au podium. Hier soir, sur le plateau de Prime Vidéo, Thierry Henry est revenu sur un fait de match important. Le pénalty non sifflé en faveur de Nice. Selon lui l’Arbitre aurait du consulter la VAR avant de prendre sa décision.

Je suis désolé, il fallait au moins appeler l’arbitre pour qu’il aille voir — Henry

« Mais comment c’est possible ? Un moment donné, on parle de la VAR, c’est un être humain qui checke. L’erreur est humaine. À Montpellier, le coach (Galtier) se fait sanctionner, là il se fait encore sanctionner. Ce que je veux dire, c’est quand même un être humain qui checke. Je suis désolé, il fallait au moins appeler l’arbitre pour qu’il aille voir. Ce n’est pas grave, après il prend la décision, il peut aller voir lui », Thierry Henry – Source Prime Video (22/03/2022)

Je trouve que Longoria a encore une fois été très habile, c’est vraiment un bon président,- Riolo

« Ce qui est important pour l’OM c’est de battre un rival et d’enchaîner une deuxième victoire consécutive en Ligue 1. Ca les fait rencontrer dans une très bonne dynamique car ces dernières semaines ça c’était un peu moins bien passé, il commençait à y avoir des doutes, dans le groupe autour du groupe, autour de l’entraîneur. Les supporters ont été très impatients avec Sampaoli. Je trouve que Longoria a encore une fois été très habile, c’est vraiment un bon président, d’abord en rencontrant les supporters, en confortant Sampaoli. Sampaoli s’adapte beaucoup plus que l’image qu’on a voulu lui donner. Il n’est pas borné et a trouvé des solutions pour relancer son équipe. Il y a eu des défaites, mais malgré tout, il y a toujours eu l’envi de gagner de jouer haut, dans le jeu l’OM a rarement déroger à sa ligne de conduite. Ça me parait logique que l’OM soit récompensé. » Daniel Riolo – Source : Football Club de Marseille (20/03/2022)

