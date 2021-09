Nice-OM : l’auteur du salut nazi incarcéré !

En marge des incidents survenus lors du match OGC Nice – Olympique de Marseille une image a fait le tour des réseaux sociaux. Celle d’un supporter niçois faisant un salut nazi pendant la rencontre. Ce dernier a été interpellé et incarcéré hier en attendant son procès.

Deux semaines après les incidents survenus lors de la rencontre opposant l’OGC Nice à l’Olympique de Marseille, la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) a annoncé qu’un supporter de Nice avait été interpellé à la suite d’un salut nazi qu’il avait réalise pendant la rencontre.

En effet, le supporter niçois avait été pris en flagrant délit après avoir été filmé par une autre personne présente à l’Allianz Riviera.

Selon les information de Nice Matin, l’homme de 31 ans a ainsi fait l’objet d’une comparution immédiate vendredi après-midi devant le tribunal correctionnel de Nice qui a décidé de le placer sous mandat de dépot. Il a donc été incarcéré jusqu’à son procès fixé au 13 octobre prochain.

⚽⚖️L’auteur du salut nazi du match Nice – Marseille a été interpellé et sera jugé ce vendredi en comparution immédiate pour apologie de crime contre l’humanité. La @_LICRA_ sera partie civile au procès. #tolerancezero #OGCNOM pic.twitter.com/xgcXjk8EaX — Licra (@_LICRA_) September 2, 2021

Le sort du match n’a pas encore été décidé

Alors que le match a été interrompu peu après la 75e minute de jeu, le sort de la rencontre n’a pas encore été décidé. En effet, Pablo Longoria n’a pas souhaité que ses joueurs retournent sur la pelouse suite aux incidents survenus. Le président olympien estimait que la sécurité n’était pas garantie pour reprendre la rencontre. Un sentiment partagé par l’arbitre du soir, Benoît Bastien.

Dimitri Payet avait été touché par plusieurs projectiles au moment de tirer un corner. D’autres supporters niçois sont par la suite descendus sur la pelouse et ont porté des coups sur certains joueurs de l’OM. Parmi eux, Mattéo Guendouzi, Luan Peres et Dimitri Payet avaient été blessés.

Si le sort de la rencontre n’a pas encore été décidé, c’est parce que la commission de discipline de la LFP a placé le dossier en instruction. Le verdict devrait tomber le 8 septembre prochain.

La sécurité n’était pas garantie – Pablo Longoria

« On a décidé de ne pas reprendre le match pour la sécurité de nos joueurs. C’est déjà la deuxième fois, on a vécu ça à Montpellier, on a décidé de reprendre là-bas. Ce qu’il s’est passé aujourd’hui est complètement inacceptable. On doit faire des précédents pour le football français. L’arbitre était avec nous, il nous a confirmé, à Jorge Sampaoli et moi, que la sécurité n’était pas garantie. Sa décision était d’arrêter le match. La Ligue a décidé, pour une question d’ordre public, de faire reprendre le match. Ce n’est pas acceptable pour nous, c’est pour cela qu’on a décidé de ne pas reprendre le match et de retourner à Marseille ce soir. » Pablo Longoria – Source : RMC Sport (22/08/21)