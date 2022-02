Nice – OM : On connaît l’arbitre !

L’Olympique de Marseille se déplacera à Nice en quart de finale de la Coupe de France mercredi soir à 21h15. Une rencontre qui sera arbitrée par Ruddy Buquet.

C’est un match crucial qui attend les Olympiens. Mercredi soir, l’OM se déplacera sur la pelouse de Nice pour disputer son quart de finale de la Coupe de France. Les Phocéens feront face à l’équipe qui a éliminé Paris aux tirs au but au tour précédent. Ruddy Buquet a été désigné pour arbitrer la rencontre entre le second et le troisième du championnat de France.

Il arbitrera l’Olympique de Marseille pour la quatrième fois cette saison. En effet, M. Buquet a déjà arbitré les rencontres face à Bordeaux (2-2) où les Phocéens avaient été réduits à 10, face à Angers (0-0) et face à Lyon même si le match a été interrompu dès la troisième minute de jeu. Pour cette quatrième rencontre arbitrée par Ruddy Buquet cette saison, le contexte risque d’être particulier à l’Allianz Riviera. Pour rappel, la rencontre entre Nice et l’OM le 22 août dernier s’était soldée par un arrêt définitif à la suite de projectiles lancés sur Dimitri Payet.

Une victoire sur les 8 derniers matchs avec Ruddy Buquet

Quand Ruddy Buquet est arbitre, le bilan des derniers matchs de l’Olympique de Marseille est compliqué. En effet, les Phocéens n’ont remporté qu’un de leurs 8 derniers matches lorsque Ruddy Buquet était au sifflet. La seule victoire remonte lors d’une rencontre de championnat face à Dijon (2-0) le 4 avril 2021. Une chose est sûre, les joueurs de l’OM auront à coeur d’aller chercher cette qualification en demi-finale et ce malgré cette statistique en leur défaveur.

À ses côtés, Ruddy Buquet sera assisté par Guillaume Debart et Mathieu Grosbost. Nicolas Rainville a été désigné en tant que quatrième arbitre de la rencontre. Enfin, ce sont Hamid Guenaoui et Marc Bollengier qui officieront à l’assistance vidéo.