Nice – OM : Une banderole contre Payet interceptée

Avant le début de la rencontre face à Nice hier soir, une banderole à l’encontre de Dimitri Payet a été interceptée par les stadiers de l’Allianz Riviera.

C’est une défaite au goût très amer. Hier soir, l’Olympique de Marseille s’est incliné 4-1 sur la pelouse de l’OGC Nice en quart de finale de la Coupe de France.

Pour cette occasion, les Phocéens retrouvaient donc l’Allianz Riviera après l’avoir quitté dans un contexte particulier en août dernier. Hier soir, s’il n’y a eu aucun incident, les supporters azuréen attendaient tout de même de pied ferme le retour de Dimitri Payet.

Une banderole de Payet avec une couronne « Burger King »

À en croire les informations de La Provence, les supporters de l’OGC Nice avaient tout préparé au moindre millimètre. Le quotidien régional rapporte qu’une banderole moqueuse à l’effigie de Dimitri Payet avait été préparée pour la dresser dans le stade hier soir. Cette dernière représentait le numéro 10 olympien avec une couronne de « Burger King ».

Toutefois, cette banderole n’est jamais entrée au sein même de l’Allianz Riviera puisqu’elle a été interceptée par des stadiers. Par ailleurs, Dimitri Payet et les autres joueurs de l’OM ont essuyé de nombreuses insultes et d’autres banderoles présentes dans les tribunes…

Quand tu te trompes à ce point dans ton organisation de départ, tu es sévèrement puni – Pierre Ménès

Sur son blog « Pierrot le foot », Pierre Ménès a donné son ressenti à chaud sur cette rencontre. L’ancien consultant du Canal Football Club n’a pas compris les choix et la tactique mis en place par le technicien olympien.

« On s’attendait à un match forcément lourd de sens entre les deux dauphins du PSG. Mais il n’y avait pas grand monde pour parier sur un tel scénario. D’autant plus que l’OM a ouvert le score sur un but contre son camp de Bard provoqué par Ünder. Je n’étais déjà pas fou de la compo de départ de Sampaoli mais elle s’est avérée au fil des minutes très inefficace. Tu sais que les Niçois ont du mal à faire le jeu et tu ne les contraries pas ? Le nombre de fois où les Aiglons, que ce soit Gouiri, Kluivert, Delort ou Thuram, ont porté le ballon sur 30 ou 40 mètres sans être gênés est incroyable. Et puis bon, tu as une attaque qui a super bien fonctionné face à Angers et tu remets Milik seul pointe, alors que tu sais que le Polonais seul devant n’arrive pas à s’exprimer… Après cette ouverture du score un peu chanceuse, les Olympiens ont donc subi des vagues successives. (…) Tout a donc rigolé pour les joueurs de Galtier, mais quand tu te trompes à ce point dans ton organisation de départ, a fortiori face à de bons joueurs, tu es sévèrement puni. » Pierre Ménès – Source : Pierrot le foot (09/02/2022)