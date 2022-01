Nice sur Mandanda ? Benedetto transféré ? Et Longoria sur 2 attaquants… Les 3 infos mercato OM de ce lundi 3 janvier 2022

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme de ce lundi : Nice pense à Mandanda, Boca fait une offre à Benedetto et Longoria vise deux attaquants…

Mandanda pisté par Nice ?

Il a perdu son statut de titulaire au profit de Pau Lopez, et se retrouve à jouer la Coupe de France. Un départ vers l’AS Saint-Étienne ou encore vers l’AS Monaco a été au centre de rumeurs, mais selon FootMercato, « l’OGC Nice, qui cherche actuellement un gardien de but, serait très intéressé à l’idée de le recruter. Mais le club azuréen, qui anticipe un possible départ l’été prochain de Walter Benitez, n’a pas que Mandanda dans le viseur, puisque le Gym travaille toujours en parallèle sur le dossier du prometteur portier du Besiktas Ersin Destanoglu (20 ans). » A suivre…

Info : Nice avance sur le recrutement d’un gardien cet hiver. Le prometteur portier du Besiktas Ersin Destanoglu (20 ans) toujours en pole et ça discute toujours… En plan B, le Gym pense à Steve Mandanda (OM). https://t.co/mOSvowAzNx — Sébastien Denis (@sebnonda) January 2, 2022

Si Mandanda est vraiment devenu un numéro 2, il veut l’entendre de la bouche de Sampaoli – Florent Germain

« Le départ de Steve Mandanda est une possibilité. Il va y avoir une rencontre entre Steve Mandanda et Jorge Sampaoli. Son agent sera également présent. Steve Mandanda veut faire un point. Il veut revenir en arrière et comprendre comment il est redescendu dans la hiérarchie des gardiens de but. Pau López devient titulaire pour la première fois face à Monaco et Mandanda l’apprend le jour du match au dernier moment donc il veut comprendre comment ce choix a été fait. S’il est vraiment devenu un numéro 2, il veut l’entendre de la bouche de Jorge Sampaoli pour ensuite prendre une décision sur son avenir. Sampaoli a un fonctionnement très particulier avec l’ensemble des joueurs mais est-ce qu’il n’y avait pas une exception à faire avec Steve Mandanda, qui est une légende du club ? Un poste particulier, le capitaine du vestiaire, un joueur aimé et exemplaire. Il y avait peut-être une exception à faire dans ce fonctionnement de la part de Sampaoli. Lui (Mandanda), il l’a forcément un peu vécu comme un certain manque de respect de n’avoir aucune explication. Si Sampaoli lui dit « Pau Lopez est meilleur que toi, je préfère jouer avec lui, t’es plutôt numéro 2 », Steve Mandanda se posera les bonnes questions. Effectivement, un départ n’est pas à exclure. Steve Mandanda a encore envie de temps de jeu. Il n’est pas dans l’esprit de se dire « Ok, je vais me la couler douce… ». Il lui reste 2 ans et demi de contrat, c’est pas comme si il lui restait 6 mois ou 1 an et demi à faire, il est sous contrat jusqu’en 2024. Il a encore faim, il ne se dit pas que le haut niveau est terminé pour lui. Il y a forcément des clubs qui suivent ça avec attention. Un Mandanda ça ne laisse pas indifférent. La question d’un départ peut se poser. » Florent Germain – Source : After Marseille (20/12/2021)

Une offre transmise à Benedetto?

Après une bonne saison sous Villas-Boas, Dario Benedetto a grandement perdu en efficacité devant le but après le début de la pandémie du COVID-19. L’Argentin a perdu en confiance et s’est doucement fait remplacer par Arek Milik, arrivé au mercato hivernal dernier.

Parti en prêt à Elche en Liga pour retrouver du temps de jeu, Pipa n’a pas réussi à se relancer. Il songerait donc à quitter l’Europe. Depuis quelques semaines, des rumeurs l’envoient vers l’Argentine. En effet, il pourrait retourner dans son ancien club, à Boca !

Selon les informations de Foot Mercato par l’intermédiaire des journalistes Santi Aouna et Constant Wichereck, Dario Benedetto aurait bel et bien reçu une offre officielle de Boca Juniors. Son agent serait d’accord pour qu’il retrouve son ancien club !

🚨Info avec @Stickwic : Dario Benedetto 🇦🇷 a reçu une offre officielle de Boca Juniors. • Son agent Christian Bragarnik 🇦🇷, qui n’est autre que le propriétaire d’Elche 🇪🇸, est favorable pour que l’attaquant retourne en Argentine. pic.twitter.com/BEM9vH5H0l — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 3, 2022

Je vais revenir à Boca, que ce soit en tant que supporter ou en tant que joueur — Benedetto

En décembre dernier, l’international argentin a confirmé qu’il souhaitait absolument revenir à Boca Juniors avant la fin de sa carrière professionnel… Ce club, qui lui a tant donné, reste son club de coeur. Là-bas, il pourrait retrouver son niveau.

« Je l’ai dit au moment de mon départ à l’OM. Je vais revenir à Boca, que ce soit en tant que supporter ou en tant que joueur. Je suis reconnaissant envers les supporters de Boca pour toute l’affection qu’ils ont à mon égard. J’espère pouvoir revenir le plus vite possible. » Darío Benedetto – Source : TyC Sports (22/12/2021)

Il va falloir convaincre l’OM

Il ne reste plus qu’à trouver un accord avec l’Olympique de Marseille puisqu’il a un contrat qui court jusqu’en janvier 2023. Acheté 17 millions d’euros, sa valeur marchande a drastiquement chutée. Transfermarkt l’évalue à 3,5 millions d’euros. Une offre, même faible, pourrait convaincre l’OM puisqu’il ne semble pas entrer dans les plans de Jorge Sampaoli.

Kolo Muani et Castellanos dans le viseur de Longoria ?

Surveillé de près par la DNCG, qui a encadré la masse salariale et les indemnités de mutation du club, l’OM devrait de toute évidence d’abord vendre des joueurs lors de ce mercato pour alléger ses finances. De son côté Jorge Sampaoli a toujours fait savoir qu’il attendait des renforts pour pouvoir atteindre ses objectifs. Dans le secteur offensif peu fourni, le technicien argentin doit déjà faire sans le jeune Dieng parti disputer la CAN. Difficile dans ces conditions d’envisager un départ de Milik, et pourtant en cas d’offre satisfaisante d’un grand club, l’international polonnais ne sera pas retenu. Il faut dire que les joueurs « bankable » ne sont pas nombreux dans l’effectif actuel marseillais.

L’OM doit d’abord vendre !

Si l’on en croit les dernières informations du quotidien sportif l’Equipe, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria de son côté aurait déjà ciblé deux attaquants. Le premier évolue en Ligue 1 du côté de Nantes. Il s’agit de Randal Kolo-Muani. L’attaquant nantais (7 buts et 2 passes décisives en 18 rencontres de Ligue 1 cette saison) est également suivi par Monaco, Lille, l’AC Milan et d’autres écuries étrangères. Pour l’OM il s’agirait, à priori, d’une arrivée pour le mercato estival, au terme de son contrat avec les Canaris. L’attaquant s’était confié il y a quelques semaines à Amazon Prime Vidéo sur son avenir : « Je n’ai pas fait mon choix. Je vais tout donner sur le terrain et finir ma saison calmement. Je vais essayer d’y penser plus tard. » Selon RMC, ce dernier aurait donné sa priorité à la Bundesliga…

La deuxième piste mène à l’attaquant argentin Valentin Castellanos (23 ans). Ce dernier évolue en MLS au New York City FC où il est le meilleur buteur avec 19 réalisations au compteur. TyC Sports indique que l’OM fait partie des prétendants comme la Fiorentina West Ham et Cagliari. La côte du joueur est estimée à 13 millions d’euros. Autant dire que sans un départ important de l’effectif ce sera mission impossible pour le club marseillais.