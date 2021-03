Niko Kovac s’inquiète du réveil de l’OM !

Niko Kovac, entraîneur de l’AS Monaco, surveille l’OM et préfère assurer ses arrières avant de parler de podium.

L’Olympique de Marseille repart enfin de l’avant depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli. Avec deux victoires en deux matchs, l’OM remonte au classement. Les Marseillais pointent actuellement à la 5ème place du classement, juste derrière les monégasques de Niko Kovac. Le coach croate des Rouge et Blanc, pourtant toujours dans la course pour le titre, préfère regarder derrière et se méfie d’un retour de l’OM.

On regardera le podium plus tard. Marseille est en train de pousser derrière nous. Il faut assurer la quatrième place. Ensuite, on évoquera le podium si on peut. » Niko Kovac – Source: Conférence de presse (14.03.21)

Une remontée quasiment impossible

A LIRE: OM : SAMPAOLI EXPLIQUE SES CHANGEMENTS TACTIQUES

A seulement 9 journées du terme du championnat, l’Olympique de Marseille pointe à 11 longueurs derrière les monégasques. Une remontée marseillaise est possible mathématiquement, puisqu’il reste encore 27 points à récupérer, mais ce serait presque une faute professionnelle de la part des joueurs de l’AS Monaco. Même si l’OM a un calendrier plus favorable que les hommes de Kovac, qui doivent encore affronter l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais, l’exploit d’atteindre une 4ème place semble tout de même impossible à réaliser pour les Marseillais.