Nouveau projet de rachat, une rumeur farfelue et la diffusion d’OM /PSG… Les 3 Infos OM de ce mercredi 11 août

Un nouveau projet de rachat, un attaquant italien sur les tablettes et l’annonce des dates et heures des deux « classiques » face au psg, voici les 3 infos de ce mercredi 11 août.

Vente OM, saison 1, épisode 2. Alors que la candidature de Mohamed Ayachi Ajroudi n’a semble-t-il pas convaincu Frank McCourt, de nouveaux acheteurs se seraient positionnés sur l’OM !

Bien que Frank McCourt ne soit officiellement pas vendeur, l’OM attise les convoitises. Selon le 10 sport, des investisseurs venus du Brésil sont intéressés par le club Marseillais. Contrairement au projet mené Mourad Boudjellal, ils semblent cultiver la discrétion. Leurs noms n’ont pas filtré. Néanmoins, on sait qu’un directeur sportif réputé pourrait être lié au projet

A LIRE AUSSI : Vente OM : « Ajroudi et Boudjellal ont tenté le tout pour le tout »

ANTERO HENRIQUE DANS LE PROJET ?

Ancien directeur sportif du PSG, Antero Henrique ferait partie du consortium, et pourrait occuper un rôle majeur dans le secteur sportif en cas de rachat du club. Nous n’en savons pas plus pour le moment, mais tout pourrait s’accélérer dans les prochains jours.

EXCLU – Mercato : Après Ajroudi, un autre investisseur se penche sur l’OM ! https://t.co/BzcHJh41Cy pic.twitter.com/iaDYHt25z3 — le10sport (@le10sport) August 11, 2020

Mercato OM : Un attaquant italien convoité ?

C’est l’un des souhaits d’André Villas Boas. Le coach portugais veut absolument un renfort un attaque pour épauler Dario Benedetto. Certains sites italiens (le réseau TuttoMercatoWeb) annoncent que l’OM serait sur la piste de l’attaquant international Italien Simone Zaza

Un profil différent de celui attendu

Agé de 29 ans, Zaza est actuellement sous contrat jusqu’en 2023 avec le Torino, qu’il a rejoins en 2019. Et l’italien dispose d’un profil assez opposé de celui annoncé : il a déjà un certain âge, un gros salaire, et il ne sera pas gratuit, ni pas cher (acheté 12 millions il y a 1 an).

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Quand soudain, le nom de Zaza refait surface (de manière peu probable) !

Tout ces éléments compliquent une éventuelle venue à l’OM de Zaza, même si ce n’est pas la première fois que son nom est évoqué sur la canebière.

LIGUE 1 : on connait la date et l’heure des « classiques »

La LFP a communiqué les dates et heures des principales affiches de L1. Dont les 2 duels attendus entre l’OM et le PSG !

Et le premier duel sera rapide. L’OM se déplacera au parc des princes dès la 3ème journée pour y défier le PSG. Le match aura lieu le dimanche 13 septembre à 21h. Et le retour au stade Orange Vélodrome le dimanche 7 février, à 21h.

Les 2 matchs sur téléfoot

Principal diffuseur de la L1, la chaine Téléfoot diffusera les 2 classiques, ainsi que les 2 « Olympico » face à Lyon, prévus le 4 octobre et le 28 février, à chaque fois à 21h. Pour suivre les 4 matchs les plus attendus de l’année, un abonnement à Téléfoot risque bien d’être indispensable…