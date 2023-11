Longoria veut recruter, le programme des internationaux et McCourt dément encore la vente du club… Les 3 infos OM de ce mardi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Au moins deux recrues en janvier, le programme des internationaux et McCourt dément encore la vente du club.

Longoria veut au moins deux recrues ?

L’OM traverse une période très délicate en Ligue 1, affichant un niveau de jeu jugé préoccupant, notamment sur le plan offensif. Les défaites face à Lens et Lille ont plongé le club dans la crise. Malgré tout, les dirigeants olympiens maintiennent leur confiance en l’effectif actuel. En attendant le mercato d’hiver, susceptible d’apporter des ajustements, l’équipe enregistre quatre défaites consécutives à l’extérieur, se classant dixième en Ligue 1, avec un match en moins.

Bien que les performances en championnat soient en berne, l’OM trouve un certain réconfort en Ligue Europa, où le club est en tête de sa poule, devançant Brighton, l’AEK et l’Ajax. Cependant, cette performance ne suffit pas à combler les attentes. Gennaro Gattuso, l’entraîneur, refuse de se cacher derrière des scénarios cruels, soulignant que certains joueurs sont actuellement loin de leur pleine forme. La lucidité règne au sein du club qui partage ce constat, reconnaissant un visage décevant et des difficultés pour certains joueurs à s’adapter au niveau attendu.

Au moins 2 recrues au mercato de Janvier

Selon les informations de RMC Sport, la préoccupation majeure concerne le secteur offensif, qui souffre d’un terrible manque d’efficacité, de cohésion et d’automatismes. Malgré cette situation, l’état d’esprit et l’investissement physique des joueurs ne sont pas remis en question.

Les décideurs olympiens attendent le mercato hivernal pour pouvoir renforcer l’équipe de Gennaro Gattuso. Selon RMC Sport, si l’état- major de l’OM garde confiance en ses recrues estivales, un ajustement au sein de l’effectif est envisagé durant le mercato hivernal. Deux renforts au minimum sont espérés pour coller au style de l’entraîneur italien qui a récupéré une équipe taillée pour évoluer en 442.

Le nombre de recrues dépendra aussi des opportunités de marché, et des possibilités financières, mais il faudra aussi pallier de nombreuses absences pendant la CAN 2024. Une chose est sur, l’OM sera actif lors du prochain mercato hivernal afin d’apporter des solutions aux nombreux problème de Gennaro Gattuso.

Le programme des internationaux OM

C’est déjà la troisième trêve internationale de la saison 2023/2024. Plusieurs joueurs de l’OM ont rejoint leur sélection, voici le programme complet des matches à venir.

Ils seront 12. En effet, Renan Lodi a été rappelé après son forfait par la seleçao. Par contre, Aubameyang n’est pas convié par le Gabon. Clauss, Mbemba, Harit, Soglo, Murillo, Ndiaye et Sarr seront avec leur sélection. Les jeunes Soglo, Van Neck, Nadir et Van Neck ont été aussi convié par les équipes U20 ou U23 de leur pays.

Mercredi 15 novembre

CHANCEL MBEMBA / RD Congo – Mauritanie / Qualifications Mondial 2026

Jeudi 16 novembre

AMIR MURILLO / Costa Rica – Panama / Ligue des Nations Concacaf – Quart de finale aller

RENAN LODI / Colombie – Brésil / Qualifications Mondial 2026

GEOFFREY KONDOGBIA / Comores – République Centrafricaine / Qualifications Mondial 2026

AMINE HARIT / Maroc – Érythrée /Qualifications Mondial 2026

BILAL NADIR / Danemark – Maroc U23 / Amical

EMRAN SOGLO / Angleterre U20 – Italie

Samedi 18 novembre

JONATHAN CLAUSS / France – Gibraltar / Qualifications Euro 2024

JELLE VAN NECK / Belgique U20 – France / Amical

ISMAÏLA SARR ET ILIMAN NDIAYE / Sénégal – Soudan du Sud / Qualifications Mondial 2026

Dimanche 19 novembre

CHANCEL MBEMBA / RD Congo – Soudan / Qualifications Mondial 2026

Lundi 20 novembre

AMIR MURILLO / Panama – Costa Rica / Ligue des Nations Concacaf

GEOFFREY KONDOGBIA / Mali – République Centrafricaine / Qualifications Mondial 2026

EMRAN SOGLO / Allemagne – Angleterre U20

Mardi 21 novembre à 20h45

JONATHAN CLAUSS / Grèce – France / Qualifications Euro 2024

RENAN LODI / Brésil – Colombie / Qualifications Mondial 2026

ISMAÏLA SARR ET ILIMAN NDIAYE / Togo – Sénégal / Qualifications Mondial 2026

AMINE HARIT / Tanzanie – Maroc / Qualifications Mondial 2026

BILAL NADIR / USA – Maroc U23 / Amical

BAMO MEÏTÉ / Cote d’Ivoire U23 – Irak / Amical

JELLE VAN NECK / Belgique U23 – France / Amical

Le clan McCourt dément encore la vente OM

Alors que Canal + et ses journalistes sur le plateau avaient évoqué une probable vente à hauteur de 400M€ et 200M€ de budget. Depuis rien ne semble se confirmer et le clan McCOurt a une nouvelle fois écarté cette possibilité. Enième épisode d’un feuilleton interminable.

Dans un billet publié dans La Provence ce mardi, le quotidien local raconte : « McCourt vous répétera aussi qu’il n’a aucune intention de vendre le club (ce que nous a rappelé sa garde rapprochée hier). Mais alors, pourquoi le conserve-t-il, au juste, si c’est pour le laisser sombrer de la sorte ? On aimerait bien le savoir.». Le clan McCourt a donc une nouvelle fois écarté toute possibilité d’une vente du club. L’OM va devoir vite se ressaisir car la marge avec les derniers est très mince…

McCourt affirme toujours qu’il ne veut pas vendre l’OM



D’après Canal +, la vente de l’Olympique de Marseille à l’Arabie Saoudite est quasiment actée ! C’est le journaliste David Berger qui l’a expliqué ce vendredi soir sur le plateau de la chaîne cryptée, expliquant que tout pourrait se boucler dans les prochains mois avec une officialisation en janvier.

« Un petit mot sur Marseille, on en parle peu mais en coulisse ça s’active pour la vente du club. On en parle très très peu et pourtant, elle se rapproche cette vente. C’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. On parle de 400M€ et de 200M€ d’enveloppe pour recruter, annonce David Berger, journaliste pour Canal + sur le plateau de la chaîne. Et ce serait peut-être pour janvier. Ca se précipite et peut-être d’ailleurs que les évènements qui se sont produits le week-end dernier ont justement peut-être servis à accélérer la chose. McCourt a peut-être envie de vendre et s’il y a le prix qui est mis, aux alentours de 400M€ donc, ça peut arriver plus vite que prévu ! »

Les révélations de The Independant

Le média anglais The Independant explique dans un article que l’Arabie Saoudite veut de nouveau investir dans le football européen. Après le rachat de Newcastle, le groupe lié à l’Etat saoudien viserait deux clubs : Valence et l‘Olympique de Marseille.

« The Independent a appris que les intermédiaires travaillant pour le compte d’une entité liée à l’État avaient fait des progrès considérables en matière d’achat. Les clubs d’un tel statut sont considérés comme particulièrement attractifs en raison de leur énorme héritage historique, ainsi que de leurs récentes sous-performances, ce qui signifie qu’il existe une marge de croissance immense avec des investissements relativement limités », explique le média anglais.