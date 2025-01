Officel pour Wahi, 2 gros retours face à Nice et un départ surprise… les 3 infos mercato OM de ce jeudi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi 24 janvier 2025.

Officiel pour Wahi

C’est officiel, 6 mois après son arrivée Elye Wahi quitte l’OM pour rejoindre l’Eintracht Francfort !

Voici le communiqué du club allemand :

Elye Wahi est né à Courcouronnes, en banlieue parisienne, en 2003 et a débuté sa carrière de footballeur dans le système jeunesse du SM Caen. Il a fait ses débuts professionnels avec le Montpellier HSC en décembre 2020, quelques jours avant son 18e anniversaire. Pour le club du sud de la France, Wahi a marqué 32 buts et fourni neuf passes décisives en 92 matchs de compétition. Lors de la saison 2022/23, le Français a été l’un des meilleurs buteurs du pays avec 19 buts et six passes décisives. L’attaquant a ensuite rejoint le RC Lens, où il a poursuivi son parcours réussi et a marqué un total de douze buts (quatre passes décisives) en 36 matchs de compétition. L’Olympique de Marseille a recruté le joueur de 22 ans l’été dernier. Il y inscrit trois buts en 13 matches de Ligue 1 (une passe décisive). Désormais, le Français se rend à l’étranger pour la première fois de sa carrière, à l’Eintracht Francfort, où il retrouvera, entre autres, son compatriote Hugo Ekitiké en attaque. Elye Wahi reçoit le maillot numéro 17 du club de Bundesliga de Hesse.

Eintracht Frankfurt verpflichtet Elye Wahi ✍️ Der französische U23-Nationalstürmer kommt von Olympique Marseille und hat einen Vertrag bis 2030 unterschrieben.#SGE | #Wahi2030 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 24, 2025

L’attaquant français ne manque pas d’expérience internationale. Lors de son passage au RC Lens, il a disputé l’UEFA Champions League et la Ligue Europa (un total de huit matchs, trois buts) et il a évolué dans toutes les équipes de jeunes de son pays à partir du niveau U16. En mars 2024, il fait ses débuts en équipe de France U23 sous la direction de l’entraîneur Thierry Henry. Le directeur sportif Markus Krösche : « Nous travaillons avec Elye Wahi depuis longtemps et nous sommes heureux qu’il joue désormais pour l’Eintracht Francfort. Elye est un attaquant rapide avec une bonne capacité de boxe et un fort instinct de but. C’est un joueur jeune et prometteur dont nous sommes convaincus des qualités. En même temps, nous lui laissons le temps nécessaire pour s’adapter.

Retour de Rongier et Murillo

Roberto de Zerbi a fait un point sur l ‘état de son groupe avant le déplacement de l’OM à Nice ce dimanche. Voici les principales informations livrées par le coach italien.

Avant le déplacement de son équipe à Nice pour le match de la 19e journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’OGC Nice, Roberto De Zerbi, a fait le point sur l’état de son groupe lors d’une conférence de presse ce vendredi. Plusieurs joueurs sont actuellement touchés ou en difficulté physique, ce qui pourrait influencer la composition de l’équipe pour le match de dimanche.

Concernant Ismaël Koné, l’entraîneur a révélé qu’il était sur le départ, soulignant que « Koné va probablement s’en aller, c’est pourquoi il n’y avait pas de sens qu’il s’entraîne avec nous« . Le joueur n’aurait pas convaincu le staff et devrait quitter l’OM tout comme Elye Wahi.

De son côté, Bamo Meité est confronté à un problème intestinal qui l’empêche de participer aux entraînements. L’entraîneur a précisé que « Meité a un problème intestinal« , mais n’a pas donné davantage de détails sur la durée de son indisponibilité.

Geoffrey Kondogbia, quant à lui, reste sur la touche à cause d’une blessure qui continue de le tenir à l’écart des terrains. Le coach a affirmé que le milieu de terrain n’était toujours pas rétabli suite à une rechute il y a 10 jours. Amine Harit est toujours blessé au mollet, Moumbagna et Carboni sont eux aussi absents.

Meité malade, Kondogbia et Harit toujours blessés

En revanche, Luiz Felipe a montré de bonnes dispositions ces derniers jours et a été particulièrement remarqué pour ses efforts. « Luiz Felipe a très bien travaillé ces derniers jours » a indiqué De Zerbi, signalant qu’il pourrait être un atout important pour la suite.

En ce qui concerne Rongier et Murillo, les deux joueurs seront bien présents pour le déplacement à Nice. « Ils ont été stoppés parce qu’on a eu 3 matchs en une semaine, » a expliqué l’entraîneur. Malgré quelques blessures musculaires durant cette période, l’équipe semble avoir réussi à limiter les dégâts, car « on n’a pas eu tant de blessures musculaires que ça« . Toutefois, Roberto De Zerbi a souligné l’importance de maintenir une bonne connexion et communication entre les préparateurs physiques et les joueurs. Il a par ailleurs évoqué des problèmes rencontrés avec certains joueurs comme Wahi, mentionnant que « Avec Wahi ça a été un problème« .

Le départ de Koné, c’est un choix du club

