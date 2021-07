Officialisation de Konrad, Gerson et Balerdi, départ de Strootman… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque semaine, FCM vous fait un résumé des infos mercato OM ! Ce samedi au programme : les arrivées officielles de Konrad de la Fuente, Gerson et Leonardo Balerdi, Strootman retrouve lui la Serie A…

OM MERCATO: KONRAD DE LA FUENTE EST À LA COMMANDERIE !

Annoncé à l’OM depuis plusieurs semaines, Konrad de la Fuente devrait s’engager avec le club marseillais dans les prochaines heures.

L’ailier américain de 19 ans, est présent pour la reprise de l’entraînement de l’Olympique de Marseille. Konrad de la Fuente, pourrait signer son contrat avec le club olympien dans la journée.

Arrivé en provenance du FC Barcelone, il est la deuxième recrue estivale du mercato, après le Brésilien Gerson.

📸 Exclusiva 🇺🇸 Konrad de la Fuente esta en Marsella para empezar su nueva etapa. @SkySport pic.twitter.com/K3s0uOFrys — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 28, 2021

officiel : gerson s’engage 5 ans avec l’om !

L’OM avait annoncé le 9 juin dernier un accord de principe avec Flamengo concernant Gerson. Cette fois, sa signature est officielle.

Arrivé de Flamengo pour un transfert avoisinant les 20 millions d’euros, Gerson s’engage pour 5 ans à l’Olympique de Marseille. Il devient donc, la deuxième recrue officielle de l’OM, après Konrad de la Fuente.

𝗚𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗮 𝗦𝗶𝗹𝘃𝗮 🇧🇷 s’est engagé aujourd’hui pour 5️⃣ ans avec 𝗹'𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 🔵⚪️ Plus d'infos 👉 https://t.co/mNiBl43Hzd pic.twitter.com/GzUp3Xf0Am — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2021

LE COMMUNIQUÉ OFFICIEL DE L’OM

Après le succès de sa visite médicale, Gerson s’est engagé avec le club olympien pour un contrat de 5 ans. Il est la deuxième recrue olympienne de ce mercato estival 2021.

Gerson Santos da Silva est né le 20 mai 1997 à Belford Roxo, située dans la banlieue nord de Rio de Janeiro au Brésil.

Polyvalent milieu de terrain, gauché, il est rapide, doté d’une technique supérieure à la moyenne, ce qui lui donne une facilité naturelle à se projeter, il a une bonne vision du jeu et une bonne capacité athlétique. Solide défensivement, il dispose d’une frappe de balle hors du commun.

Gerson se forme dans les catégories jeunes de Fluminense FC avant de partir vivre une première expérience en Europe. Il évolue d’abord deux ans à l’AS Roma, il est ensuite prêté une saison à la Fiorentina et totalise 82 matchs en 3 ans en Italie. En 2019, Gerson s’engage avec Flamengo pour un contrat de quatre ans, il s’agira du transfert le plus cher d’un Brésilien dans ce championnat. Il joue régulièrement avec l’équipe carioca et remporte de nombreux titres notamment 2 titres de champion du Brésil et la Copa Libertadores en 2019.

Depuis juillet 2019 et son retour en Serie A brésilienne et d’après Optajean, spécialiste en statistique de joueur, Gerson est le joueur qui a gagné le plus de duels (493), qui a subi le plus de fautes (209, 1er ex aequo) et avec 134 dribbles réussis, se classe à la 4ème place.

Gerson mettra à disposition toute son énergie et son talent pour permettre au club d’atteindre ses objectifs.

Mercato : Un sacré flop quitte officiellement l’OM !

Alors que la sortie lui était indiquée par les dirigeants de l’OM, le club de Cagliari a annoncé sur ses réseaux sociaux avoir trouvé un accord avec Kevin Strootman.

Prêté la saison passée au Genoa, Kevin Strootman a repris des couleurs en retrouvant la Serie A. Championnat qu’il connaît bien pour avoir joué à l’AS Rome de 2013 à 2018. Raison pour laquelle le néerlandais souhaitait repartir la saison prochaine, loin de Marseille. Et ses désirs ont été entendus. En effet sur son compte Twitter, le club sarde de Cagliari a officialisé la venue de Strootman.

Strootman en direction de cagliari !

A LIRE:MERCATO OM : LONGORIA EST EN ITALIE POUR BOUCLER DEUX GROS DOSSIERS?

Le milieu de terrain des Oranje devrait s’engager pour une saison avec Cagliari, sous forme de prêt. Une autre année de prêt serait elle prévue en option. Strootman ne devrait plus porter le maillot de l’OM, son contrat expirant en juin 2022. Toutefois l’Olympique de Marseille participera au paiement du salaire de Strootman.

Le chiffre : 78

Kevin Strootman a disputé 78 matchs avec l’OM depuis son arrivée en 2018.

Mercato OM : Balerdi est officiellement la troisième recrue estivale !

Après les arrivées de Gerson et Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi est la troisième recrue officielle de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival.

Prêté la saison passée par le Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi n’a pas réalisé une première saison régulière sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Alors que les dirigeants marseillais ne souhaitaient pas lever l’option d’achat de Balerdi, ces derniers ont finalement décidé de réaliser un transfert sec sur le défenseur argentin.

𝗟𝗲𝗼𝗻𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗕𝗮𝗹𝗲𝗿𝗱𝗶 🇦🇷 s’est engagé pour 5️⃣ ans avec 𝗹’𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 🔵⚪️ Plus d’infos 👉 https://t.co/p5nxoYvsny pic.twitter.com/RaGhhFDP4P — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 3, 2021

balerdi revient à l’om pour moins de 10 millions d’euros !

A LIRE: MERCATO OM: « PAS LE CÔTÉ COMBATTANT DE POGBA… GERSON, UN JOUEUR QUI JOUE EN COSTARD »

Si les allemands du Borussia Dortmund souhaitaient récupérer 14 millions d’euros dans la transaction, cette dernière devrait s’élever finalement autour de 8 millions d’euros. À noter que Balerdi s’est engagé pour les cinq prochaines saisons.

le communiqué officiel de l’om

L’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le Borussia Dortmund pour le défenseur international argentin, Leonardo Balerdi. Après le succès de sa visite médicale, Leonardo s’est engagé avec le club olympien pour un contrat de 5 ans. Il est la troisième recrue olympienne de ce mercato estival 2021.

Prometteur défenseur central pouvant également évoluer en tant que milieu de terrain défensif, Leonardo Balerdi est passé par de très grands clubs tels que Boca Juniors, le Borussia Dortmund et a réussi à faire ses preuves lors de la saison dernière avec l’Olympique de Marseille sous la tutelle de Jorge Sampaoli.

Le natif de Villa Mercedes en Argentine apparaît comme un solide défenseur au talent précoce puisqu’à l’âge de 20 ans seulement il connaîtra sa première sélection avec la prestigieuse équipe nationale argentine après avoir fait ses classes avec les U20 de son pays.

Ses atouts principaux tels que son intelligence de jeu, sa solidité dans les duels au sol et aériens ainsi que sa qualité de relanceur lui ont permis de s’imposer au sein de l’effectif marseillais la saison dernière avec 25 matchs joués et 2 buts.

Leonardo mettra à disposition toute sa qualité technique et sa grinta pour permettre à l’Olympique de Marseille d’atteindre ses objectifs cette saison.