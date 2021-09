Incidents Nice – OM : Marseille espère une victoire sur tapis vert ?

Deux semaines après la première audition devant la commission de discipline de la LFP, l’OM espère obtenir gain de cause avec une victoire sur tapis vert demain. Le club phocéen estime qu’un autre résultat donnerait raison à la violence.

Pour rappel, plusieurs projectiles avaient été jetés en direction de Dimitri Payet. L’un d’entre eux l’avait même touché dans le dos. Ce qui avait provoqué la colère du numéro 10 olympien qui a renvoyé la bouteille en direction des supporters niçois. Par conséquent, des dizaines de supporters niçois ont envahi la pelouse pour se river sur les joueurs olympiens. Certains avaient même porté des coups à certains joueurs puisque Luan Peres, Mattéo Guendouzi et Dimitri Payet ont été blessés.

Lors de la première audition, le 25 août dernier, de premières sanctions ont été prises à titre provisoire : l’Allianz Riviera condamné à du huis clos total et la suspension de Pablo Fernandez, le préparateur physique de l’OM, qui a porté un coup sur un supporter niçois.

L’OM espère obtenir une victoire sur tapis vert

Suite à tous les incidents survenus, l’OM a donc pu se réjouir qu’aucune décision n’eût été prise à l’encontre du club phocéen suite au refus de reprendre la rencontre. En effet, l’OM n’a pas perdu le match par forfait et le score de la rencontre n’a pas été entériné par la Ligue. De plus, Noël Le Graet ainsi que Roxana Maracineanu avaient tous les deux pris la parole suite aux incidents survenus à Nice. Les deux étaient d’accord pour dire que la sécurité des joueurs est prioritaire.

À en croire les informations de La Provence, l’OM estime que la victoire doit lui revenir. Un autre résultat que celui-là serait forcément décevant puisqu’en interne on estime que « donner des points à Nice serait la prime à la violence ». Toutefois, le règlement de la LFP pourrait aller dans le sens des dirigeants phocéens puisque que l’article 541 indique que « le club visité est tenu pour responsables des incidents qui peuvent se produire dans l’enceinte du stade du fait de l’attitude de ses joueurs, éducateurs, dirigeants et des spectateurs ou de l’insuffisance de l’organisation ». Reste à savoir les décisions qui seront prises demain…

L’arbitre était avec nous – Pablo Longoria

Peu après la rencontre, Pablo Longoria avait annoncé que l’arbitre de la rencontre Benoît Bastien n’était lui non plus pas favorable à ce que la rencontre reprenne suite au manque de sécurité dans le stade niçois.

« On a décidé de ne pas reprendre le match pour la sécurité de nos joueurs. C’est déjà la deuxième fois, on a vécu ça à Montpellier, on a décidé de reprendre là-bas. Ce qu’il s’est passé aujourd’hui est complètement inacceptable. On doit faire des précédents pour le football français. L’arbitre était avec nous, il nous a confirmé, à Jorge Sampaoli et moi, que la sécurité n’était pas garantie. Sa décision était d’arrêter le match. La Ligue a décidé, pour une question d’ordre public, de faire reprendre le match. Ce n’est pas acceptable pour nous, c’est pour cela qu’on a décidé de ne pas reprendre le match et de retourner à Marseille ce soir. » Pablo Longoria – Source : RMC Sport (22/08/21)