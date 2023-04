OL – OM (1-2) : « Merci Tudor, grande allenator ! »

L’OM a gagné l’Olympico, pour la première fois, à l’extérieur depuis 2007. Under et Malo Gusto ont marqué les deux buts marseillais. Après le match sur le plateau du débrief à chaud, notre invité Ludovic Leccese encense Tudor pour la victoire et les choix tactiques qu’il a opéré.

Première victoire de l’OM à Lyon depuis 16 ans. Le match a été équilibré, Under ouvre le score à la 44e minute. Lacazette égalise à la 68e avant que Gusto ne marque contre son camp dans l’ultime minute du temps additionnel. Notre invité Ludovic Leccese a délivré son analyse de la rencontre, durant le débrief à chaud. L’intervention de notre invité est à retrouver dans le replay complet de l’émission ci-dessous.

Cette victoire restera historique

« On peut dire que l’OM a eu une force de caractère, souligne Ludovic Leccese sur le plateau du débrief à chaud. Parce que c’était un match que tu dois plier bien avant la 82ème minute. Moi ce que j’ai aimé c‘est notre ami Kaboré. J’étais le premier à le critiquer et ce soir c‘est lui qui va mettre ce centre. Au final c‘est une passe décisive. Je dis bravo à l’OM. Ça fait 16 ans que l’OM n’avait pas gagné à Lyon. Merci, grazie Tudor, grande allenator ! On a vu ce soir un OM en mode rouleau compresseur. Je pense qu’il y a bien eu 5 ou 6 occasions de but. Pour moi le point noir ça été Jonathan Clauss. Aujourd’hui il a une chance inouïe que l’OM gagne. Mais sa prestation de ce soir est indigeste. Je suis heureux qu’on ait gagné pour plein de détracteurs. Parce que beaucoup nous voyaient perdre à Lyon ce soir. En tant que supporter marseillais, ce que j’ai aimé ce soir c’est l’état d’esprit. Tudor ce soir ne fait pas jouer Mbemba pour Balerdi. Et bien Balerdi a été excellent ce soir. Tous les choix de Tudor ont été les bons. Cette victoire ce soir restera historique. Même si on a eu Sampaoli qui a stoppé la série à Bordeaux.»

