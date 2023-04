OL – OM / De Bono : « Sur ce match, je me méfie de Lyon »

Pour la 32ème journée de Ligue 1, l’OM se déplace à Lyon. Les deux clubs, éliminés des compétitions européennes et de la Coupe de France, doivent tout miser sur le championnat. Lyon, septième, vise l’Europe, pendant que l’OM doit conserver sa deuxième place.

Les supporters Marseillais pourront se déplacer à 400 au Groupama Stadium pour supporter leur équipe. Entre le Covid et les interdictions des préfets, ils ne se sont pas déplacés à Lyon depuis 2017. Entre Lopes qui appelle tous les lyonnais à remplir le stade, le retour des marseillais et les deux clubs qui n’ont plus rien d’autre à jouer à part le championnat, c’est un gros match qui attend les deux équipes. Lyon veut se qualifier en Coupe d’Europe et Marseille veut conserver sa deuxième place, alors que Lens n’est qu’à un point. Jean-Charles de Bono avoue donc se méfier de l’OL sur ce match.

Le retour des supporters

« Sur ce match, je me méfie de Lyon, a commencé Jean-Charles de Bono sur Football Club de Marseille. On connait la rivalité entre les deux clubs, on connait bien le président lyonnais qui a fait les beaux jours de Lyon, qui se force aujourd’hui à faire encore des choses intéressantes. On sait l’appel de leur gardien Lopes lors du dernier match et du retour des supporters. »

Un match très particulier

L’ancien milieu Marseillais poursuit : « C’est un match à part pour ça, ils n’ont plus rien à jouer et Lopes fait appel aux supporters de venir nombreux au stade parce que c’est contre l’Olympique de Marseille. Ça reste des matches très particulier, même de ma génération à moi c’était déjà des matches très chaud. Cette rencontre va avoir une grosse importance, pour le prestige de Lyon et pour l’OM pour garder cette seconde place. »

