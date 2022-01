OL – OM : Le match fait encore débat, Aulas veut saisir le CNOSF !

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lyon qui a été reportée pour des jets de projectiles sur Dimitri Payet fait encore débat. Les dates prévues ne conviendraient pas aux Lyonnais qui prévoient de saisir le CNOSF.

Dimitri Payet a fait l’objet de jets de projectiles lors de la rencontre face à Lyon en novembre dernier ce qui a forcé son report. La LFP a fixé un calendrier pour rejouer ce match mais les dates ne correspondraient pas à ce qu’attendent les Lyonnais.

Le CNOSF donnera son avis jeudi, mais la LFP reste décisionnaire — Germain

Selon les informations de RMC Sport, le club lyonnais veut saisir le CNOSF afin de contester ces dates ! Une réponse sera donnée ce jeudi mais Florent Germain, correspondant à Marseille, affirme que la LFP restera la seule décisionnaire.

« Nouvel épisode dans le feuilleton OL-OM ! Selon nos informations, l’Olympique Lyonnais a décidé de saisir le CNOSF pour contester le calendrier fixé par la commission des compétitions de la LFP ! Le CNOSF donnera son avis jeudi, mais la LFP reste décisionnaire. Psychodrame ! » Florent Germain (RMC) – Source : Twitter (25/01/22)

Chacun peut penser qu’il y a une stratégie… on a suivi les règles pour faire appel — Longoria

» La date du match Lyon – OM ? On accepte la décision, c’est la Ligue qui décide de fixer la date. Il place le match le plus près possible, c’est normal pour ne pas fausser la compétition. Il faut bien réfléchir, regardez Lille qui enchaîne. Ce n’est pas habituel de jouer trois matchs en six jours, il faut préserver les joueurs. Je comprends la difficulté de mettre tout le monde d’accord. Aulas ? Chacun peut penser qu’il y a une stratégie… on a suivi les règles pour faire appel. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)

Ce mercredi, Peter Bosz, le coach lyonnais était en conférence de presse pour évoquer le derby face à l’AS Saint-Etienne. Il a également donné son sentiment sur ce dossier brulant…

« A mon avis c’est bizarre. Au milieu d’un championnat, il y a une date Fifa,. On est obligé de sortir les joueurs. Cela, je ne le comprends pas. Et puis cela fait pas mal de temps. Je me rappelle exactement la date. C’était le 21 novembre que l’on a joué, que l’on a joué trois minutes contre Marseille. On est plus, pff…Cela fait plus de deux mois et on n’a toujours pas de date. Je pense que c’est quand même un petit peu bizarre. Même aujourd’hui je ne sais pas quand on va jouer. Aucune idée. Ce sont deux bons joueurs donc si on n’a pas Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes, Marseille sera content et nous non. » Peter Bosz – Source : Conférence de presse (19/01/2022)