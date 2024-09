OL – OM : les highlights du match !

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à l’Olympique Lyonnais hier soir, après un match riche en rebondissements, marqué par 5 buts et 1 carton rouge.

L’Olympique de Marseille a repris la tête du classement de Ligue 1, après sa victoire contre les Gones (2-3). Les hommes de Roberto De Zerbi ont le même nombre de points (13) que le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco.

Le résumé du match

La tension entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais s’est faite ressentir très tôt dans le match. Dès la première minute de jeu, Leonardo Balerdi a écopé d’un carton jaune. Le défenseur central argentin a ensuite commis une faute sur Alexandre Lacazette, ce qui lui a valu un second carton jaune qui a immédiatement viré au rouge. Au cours de la première mi-temps, les hommes de Pierre Sage n’ont pas réussi à profiter de leur supériorité numérique. Ce n’est qu’à la 53e minute que Duje Ćaleta-Car marque de la tête sur un centre de Clinton Mata. Pol Lirola a permis aux marseillais de revenir au score (69e), avant de délivrer une passe décisive en direction d’Ulisses Garcia. Dans les arrêts de jeu (90+3), Rayan Cherki a donné une lueur d’espoir au supporters des Gones en marquant le quatrième but de la rencontre. Deux minutes plus tard (90+5), Jonathan Rowe a marqué le but de la victoire : une frappe du pied droit à l’extérieur de la surface.

