OL – OM (Ligue 1) : à quelle heure et sur quelle chaîne TV ?

L’Olympique de Marseille se déplace à Lyon pour le compte de la 5e journée de Ligue 1 ce dimanche. À quelle heure et sur quelle chaîne TV voir ce match ? Retrouvez toutes les informations dans cette article.

Après une victoire écrasante contre Brest (1-5) et frustrant match nul 2-2 face à Reims au Vélodrome, une victoire 3-1 à Toulouse et une autre victoire poussive face à Nice 2-0, l’OM de Roberto De Zerbi à va disputer son 5e match de la saison face au à Lyon. Balerdi et Wahi sont de retour alors que Merlin (cuisse) et Cornelius (suspendu) sont absents.

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre OL – OM ?

L’OM affronte Lyon ce dimanche soir. Le match débutera à 20h45 et sera diffusé en direct sur DAZN.

Comment voir OL – OM en streaming ?

Il vous faudra bénéficier d’un abonnement à la plateforme DAZN.

Un 4-2-3-1 avec Wahi et Balerdi ?

RulliRongier (ou Lirola) Balerdi Brassier Murillo Kondogbia HøjbjergHaritGreenwood Wahi Henrique



