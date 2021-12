OL – OM : Peter Bosz persiste concernant les propos de l’arbitre et tape sur les Marseillais !

Peter Bosz était en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement à Lille. Le coach lyonnais a réagi aux sanctions de la LFP et n’a pas hésité à taper sur l’Olympique de Marseille.

La LFP a rendu son verdict concernant les incidents survenu au Groupama Stadium entre l’OM et Lyon… A Marseille, seul Jacques Cardoze a réellement pris la parole à ce sujet. Les joueurs et le coach n’ont pas souhaité s’exprimer. A Lyon, un communiqué a été publié et Peter Bosz a été questionné en conférence de presse ce vendredi après le match face aux Rangers et avant le déplacement à Lille pour affronter le LOSC.

L’arbitre a très clairement dit: ‘on va rejouer’ mais Marseille a refusé — Bosz

Le coach lyonnais n’a pas hésité à livrer son ressenti et à taper sur l’Olympique de Marseille qui aurait refusé de reprendre la rencontre… Selon lui, Lyon ne mérite pas d’avoir un point de retrait. Concernant le huis clos lors du match à rejouer, cela pénalise les supporters qui étaient présents au stade.

« Je suis très déçu. Ce qui s’est passé n’était pas bien mais punir le club… Il y avait 60.000 personnes dans le stade et il y a un fou qui fait ça (un jet de bouteille sur Dimitri Payet)… un point (en moins). Pour les joueurs, je ne comprends pas surtout que c’est Marseille qui a refusé de jouer après. J’étais dans dans le vestiaire de l’arbitre et il a très clairement dit: ‘on va rejouer’ mais Marseille a refusé. Maintenant, c’est nous qui sommes punis. Bien sûr, c’est l’un de nos supporters mais… non. Je ne comprends pas. Le huis clos? J’ai appris ce mot. Là encore, on punit les bonne personnes qui étaient dans le stade et ce n’est pas comme il faut. » Peter Bosz – Source : Conférence de presse (10/12/21)