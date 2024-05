OM: 3 absents de taille côté Atalanta !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Présent aux côtés de Gian Piero Gasperini en conférence de presse ce mercredi, Sead Kolasinac sera bel et bien absent ce soir pour affronter l’Olympique de Marseille en demi-finale retour de Ligue Europa. Deux joueurs majeurs de l’Atalanta Bergame sont également indisponibles pour cette rencontre.

Toloi et Holm également forfaits

A l’entraînement de l’Atalanta, à la veille de la demi-finale retour de Ligue Europe contre l’#OM, confirmation de l’absence des défenseurs Kolasinac et Toloi. Holm pas là non plus.#TeamOM @StatsOmp@Mode55489648#ATAOM pic.twitter.com/0RbNmHbmVR — Bruno Blanzat (@brunoblanzat) May 8, 2024



Le quotidien affirme que Rafael Toloi et Emil Holm, déjà absents à l’aller, ont été remplacés poste pour poste dans le groupe par trois membres de l’équipe U23, titularisés ce mardi lors d’un match de play-offs de Serie C.

À noter qu’il devrait n’y avoir qu’un seul changement dans le onze italien par rapport au match aller. Isak Hien remplacera Kolasinac.

« C’est le match à gagner ! »

Gasset : « Qu’on se transcende au Vélodrome, c’est évident mais ils ont conscience que demain c’est le match à gagner. C’est celui-là, il y en aura pas d’autres. L’équipe qui fait nul à l’extérieur part favori mais on va tout donner ! » #ATAOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 8, 2024

Interrogé ce mercredi en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a évoqué les difficultés de l’OM à l’extérieur. « Là c’est le match. Le match qu’il faut réussir. Tous les joueurs sont conscients qu’ils ne joueront peut-être plus jamais de demi-finale de Coupe d’Europe. Ils sont prêts à tout donner, il me le disent tout le temps. L’état d’esprit du match aller ne suffira pas, il faudra ce brin d’efficacité en plus pour arracher l’exploit. Il faudra faire le match idéal. »

