OM : 6 absents face à Lens ?

L’OM va jouer face à Lens ce mercredi à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1 ce mercredi. André Villas-Boas va pouvoir compter sur ses recrues mais va devoir par contre se passer des services de nombreux éléments…

L’OM se déplace à Lens ce mercredi et va tenter de repenser au football après les incidents de samedi. Pour ce périlleux déplacement, André Villas-Boas va devoir faire avec de nombreux suspendus. En effet, Leonardo Balerdi, Saîf-Eddine Khaoui et surtout Pape Gueye sont suspendus pour cette rencontre pour accumulation de cartons jaunes. C’est aussi le cas pour Mickaël Cuisance qui devait purger une suspension face à Rennes. De plus, Jordan Amavi n’a toujours pas repris l’entrainement collectif et devrait encore être absent demain. Valentin Rongier est dans le même cas et reste incertain, André Villas-Boas devrait en dire plus ce mardi en conférence de presse…

Par contre, AVB devrait pouvoir compter sur Boubacar Kamara qui lui devrait faire son retour de blessure. La dernière recrue, Olivier Ntcham devrait lui aussi être disponible s’il passe avec succé la visite médicale ce matin. Reste à savoir si ce dernier pourra prétendre à une place de titulaire comme Milik et Lirola ? En l’absence de Gueye et Cuisance mais aussi peut être Rongier, la question peut se poser même si le milieu de terrain de bientôt 25 ans n’aura qu’un ou deux entrainements avec ses nouveaux coéquipiers…