OM : à quoi ressemble le TFC ? L’avis d’un spécialiste !

Jean-Baptiste Jammes, animateur Fun Radio, s’est exprimé sur le match entre l’OM et le TFC. La rencontre aura lieu demain, à 21 heures, au Stadium de Toulouse.

Après un match nul décevant face à Reims la semaine dernière, l’Olympique de Marseille, actuellement cinquième, doit se remonter dans le classement. Ils affrontent Toulouse, onzièmes du championnat, bien déterminés à gagner leur premier match de Ligue 1 contre l’OM depuis 2012 !

« Avec nos armes on va essayer de faire quelque chose »

L’OM est invaincu sur les 20 derniers matchs contre le TFC (12 victoires et 8 nuls). Jean-Baptiste Jammes partage son appréhension à la veille de cette rencontre. « Il y a des clubs qu’on n’arrive pas à vaincre et l’Olympique de Marseille en fait partie », avoue l’animateur Fun Radio. « On a besoin de points et on a besoin de se sentir fiers sur cette rencontre », ajoute-t-il.

Il poursuit en donnant son opinion sur le match de demain. « Je pense que les deux équipes qui vont essayer d’imposer leur style », estime le créateur du site lesviolets.com. « Le principal pour Toulouse ça va être de gagner à domicile. Je ne vais pas dire peu importe la manière, mais l’OM affrontera une équipe ambitieuse qui aime attaquer. Plus facile à dire qu’à faire parce que, objectivement, les joueurs de Marseille sont meilleurs. Avec nos armes on va essayer de faire quelque chose. »

« Il a tout de suite été décisif »

Jean-Baptiste Jammes révèle enfin le joueur à surveiller au sein de l’effectif toulousain. « Le joueur de qui il faut de méfier à Toulouse ? Yann Gboho », affirme le supporter du Téfécé. « On l’a recruté en janvier dernier aux alentours de 2,5 millions d’euros et il a tout de suite été décisif. Je pense qu’il a sauvé notre saison l’année dernière et j’espère que la dynamique de fin de saison se reportera sur le début de celle-ci. »

