OM : À Strasbourg, on ne décolère pas après le penalty non sifflé !

L’Olympique de Marseille s’est imposé hier soir un but à zéro à Strasbourg. En toute fin de rencontre, les locaux auraient pu bénéficier d’un penalty mais l’arbitre n’a pas souhaité s’appesantir sur sa décision et est vite passé à autre chose…

Forcément dans les réactions d’après-match, tous les strasbourgeois sont revenus sur cette situation.

L’arbitre n’a pas pris le temps d’aller voir le VAR

« J’ai vu la vidéo dans le vestiaire et c’est flagrant quand même. L’arbitre peut au moins regarder les images, car à partir du moment où on les regarde, il n’y a pas deux réponses possibles : il y a penalty. Il y a parfois des choses bien plus bizarres qui sont sifflées. »

Mohamed Simakan – Source : Téléfoot

« On est déçu. Pas forcément du match parce qu’on a montré qu’on est une vraie équipe. On est déçu de ce qu’il s’est passé à la fin. Je pense qu’il y a penalty. Même l’entraîneur de Marseille a affirmé qu’il y avait penalty. L’arbitre n’a pas pris le temps d’aller voir le VAR. Maintenant faut passer à autre chose. »

Lamine Koné – Source : L’Équipe

Étrangement, ça me rappelle le match de mon ancienne équipe Rennes cette semaine en Champion’s League. Où l’arbitre va voir un penalty d’un côté avec une main et pas de l’autre où il ne va même pas voir. C’est vrai qu’on se demande toujours pourquoi il ne va pas voir juste pour se faire une opinion. Je ne parlerais pas de l’arbitrage mais c’est vrai qu’on est très très surpris qu’il ait pas pris le temps d’aller voir. Ça lui coûtait cinq secondes… Si c’était dans l’autre sens, je ne suis pas sûr qu’il n’aurait pas pris le temps d’aller voir… »

Jean-Marc Kuentz (adjoint RCSA) – Source : Alsasports