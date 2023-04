OM – AJA : Un énorme parcage Auxerrois au vélodrome !

L’OM reçoit l’AJ Auxerre pour la 33ème journée de Ligue 1, ce dimanche à 20 h 45. Le 14ème du classement pourra compter sur 1 000 de ses supporters qui feront le déplacement.

Leur plus gros déplacement

Le stade Vélodrome sera encore à guichets fermés ce dimanche, face à l’AJ Auxerre, pour la 33ème journée de Ligue 1. Selon La Provence, 63 200 marseillais sont attendus au stade. Cela fait un an maintenant que l’enceinte marseillaise est à guichets fermés pour les matches de l’OM à domicile.

Mais l’AJA pourra également compter sur grand nombre de ses supporters. 1 000 auxerrois feront le déplacement, c’est l’un des matchs à l’extérieur où ils seront le plus nombreux. Cinq cars gérés par les Ultras auxerrois partiront de l’Yonne en direction des Bouches-du-Rhône. 14ème de Ligue 1 et à un point du premier relégable, ils doivent impérativement gagner pour ne pas redescendre dans la zone de relégation. L’OM, toujours dans la course à la deuxième place contre Lens, doit également gagner avant de se déplacer dans le Nord le week-end prochain.