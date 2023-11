OM – Ajax: Sampaoli aurait pu être sur un banc !

Libre depuis son départ de Flamengo fin septembre, Jorge Sampaoli aurait pu être sur un banc ce jeudi lors de la rencontre qui oppose l’Olympique de Marseille à l’Ajax Amsterdam pour le compte de la 5e journée de Ligue Europa.

Limogé fin septembre de Flamengo, Jorge Sampaoli est toujours sans club. L’entraîneur argentin passé par l‘OM entre 2021 et 2022 aurait pu se retrouver sur le banc de l’Ajax ce jeudi.

🚨🗣️ #OL approached #Sampaoli, as a possible replacement of Grosso, to explore the room of negotiation.

❌ Despite rumors, no talks between the 🇦🇷 coach and 🇵🇪 National Team.

🔙 Weeks ago, Jorge was in contact with Ajax, which preferred van ‘t Schip. #Transfers @Lemos_Santos pic.twitter.com/xADzahVA0y

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) November 18, 2023