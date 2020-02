OM : Alvaro s’en fout de la manière…

L’OM s’est imposé 1-2 à Lille et s’offre un boulevard vers la Ligue des Champions. Même si les marseillais n’ont pas proposé grand chose pendant 70 minutes, pour Alvaro, l’important c’est de battre ses adversaires directes…

André Villas-Boas a bien mené sa barque. Avec un groupe très court et réduit par des suspensions et blessés, le coach a fait jouer son équipe à minima. Au final l’OM a battu Rennes, l’ASSE et Lille. Les olympiens sont bien installé à la seconde place avec 11 points d’avance sur Rennes et 12 sur Lille. Pour Alvaro, peu importe de jouer mal, l’important c’est la gagne…

Gagner en jouant mal, c’est aussi très appréciable — Alvaro

« Lorsqu’on affronte un adversaire direct pour la qualification en Ligue des champions, on n’a pas d’autres choix que de gagner. D’autant plus avec la défaite de Rennes qui nous a permis d’accroître également notre avance sur le troisième. C’est aussi très bien que Valère (Germain) et Pipa (Benedetto) aient marqué, ça va leur donner de la confiance. Gagner en jouant mal, c’est aussi très appréciable. On reconnaît une grande équipe en fonction de sa capacité à gagner, et ce peu importe la manière ». Alvaro – Source: Zone Mixte