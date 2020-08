OM – ASSE reporté, un latéral gauche Brésilien convoité, et Boudjellal avec un autre repreneur… les 3 infos OM de ce mardi

Tous les soirs, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce mardi : OM-ASSE reporté en raison de cas de Covid à l’OM, le club sur la piste d’un latéral Brésilien et le retour de Mourad Boudjellal…

OM-ASSE REPORTÉ !

C’est officiel, le match de la première journée de ligue 1 prévu ce vendredi 21 août entre l’OM et l’AS Saint Etienne a été reporté à une date ultérieure

🚨 Initialement prévu ce vendredi 21 août, le match de la première journée de @Ligue1UberEats entre l’@OM_Officiel et l’@ASSEofficiel est reporté au mercredi 16 ou jeudi 17 septembre 2020 🚨 #OMASSE https://t.co/63nK8teNLO — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) August 18, 2020

Plus tôt dans la journée, le club avait confirmé le contrôle positif de 3 joueurs Olympiens au Covid 19, après la série de tests effectuées dimanche dernier. Et selon des infos de la Provence, il s’agirait de Steve Mandanda, Maxime Lopez et Valentin Rongier. Il s’agit du 4ème cas positif au Covid, après Jordan Amavi. Tous les joueurs concernés sont asymptomatiques et vont bien. Bon rétablissement à eux !

MERCATO OM : UN JEUNE BRÉSILIEN COMME PRIORITÉ CÔTÉ GAUCHE ?

Propriété de l’Atletico Madrid, Caio Henrique serait la priorité absolue de l’OM au poste de latéral gauche.

On le sait, André Villas-Boas veut absolument un latéral gauche. Et le club aurait fait de Caio Henrique sa priorité à ce poste. Agé de 23 ans, ce Brésilien a déjà pas mal bouger au haut niveau ces dernières années

Concurrence avec 2 clubs portugais

Ce jeune latéral gauche brésilien de 23 ans appartient à l’Atlético de Madrid qui ne cesse de le prêter dans le championnat brésilien depuis plusieurs saisons. Arrivé à l’age de 18 ans, Caio, qui dispose d’un contrat avec le club espagnol jusqu’en 2023, a joué avec la réserve avant d’enchaîner les prêts. Le premier à Paranà (2018), Fluminense (2019) et Gremio (2020), il n’a disputé qu’un seul match avec l’équipe entraînée par Simeone.

Le quotidien local explique que l’OM aimerait le récupérer en prêt, le coach Diego Simeone doit trancher prochainement. Le club phocéen ne serait pas seul sur le coup car Porto et Benfica seraient aussi sur les rangs. Pablo Longoria pourrait être un atout supplémentaire dans ce dossier qui ne semble pas impossible à réaliser,

VENTE OM : MOURAD BOUDJELLAL DE RETOUR AVEC D’AUTRES INVERSTISSEURS ?

C’est ce que Rolland Courbis a expliqué dans l’After Foot Marseille hier. L’ancien coach de l’OM explique que pour lui Mourad Boudjellal, qu’il connait bien, a d’autres repreneurs dans sa manche. Et selon lui ce n’est pas uniquement de la spéculation de sa part…

J’IMAGINE QUE MOURAD (BOUDJELLAL) A DEUX OU TROIS POSSIBILITÉS DE REPRENEUR — COURBIS

« Je pense que ce n’est pas fini. On peut être surpris, mais de cette façon… J’ai la prétention de connaitre Mourad (Boudjellal) et j’imagine qu’il a deux ou trois possibilités de repreneur. Et aujourd’hui être passé avec un autre repreneur. Cela servira cette fois à ne plus faire le nombre de conneries qui ont été faites dans la communication, ridicule de ridicule. Mourad peut se tromper, on fait tous des erreurs, mais à ce point je n’y crois pas. Je m’imagine un Mourad avancer en silence et prochainement, en coulisse, avoir une discussion avec McCourt. Et la possibilité que l’OM, non pas dans les jours qui viennent ou les semaines, mais dans les mois qui viennent puisse être vendu dans l’intérêt de tout le monde. Cela ne m’étonnerait pas du tout… J’ai quand même quelques oreilles qui traînent à droite et à gauche. »

Rolland Courbis – source : After Foot Marseille (17/08/2020)