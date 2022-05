UECL – OM : Un prix pour Payet !

Déjà élu dans l’équipe type de la saison en Ligue 1, Dimitri Payet, pour sa demi-volée lors du quart de finale aller de Ligue Europa Conférence face au PAOK Salonique, a remporté le prix du plus beau but de la saison dans cette compétition. Le numéro 10 marseillais est aussi parmi l’équipe type en compagnie de joueurs comme Lorenzo Pellegrini de la Roma ou encore Luis Sinisterra, l’ailier de Feyenoord.

Ce soir-là, j’étais au bon endroit au bon moment – Payet

Dans un entretien accordé à RMC Sport, Dimitri Payet explique son geste.

« Ce soir-là, j’étais au bon endroit au bon moment. J’ai pris le ballon comme il le fallait, après il y a de la réussite aussi parce que je pense que je peux la retenter un paquet de fois et cette frappe ne sera jamais aussi bien mise. Mais je savoure parce que c’est un but qui restera et qui a compté surtout. » Dimitri Payet – Source : RMC Sport

Dimitri Payet est le représentant olympien dans l’équipe type de la saison en Ligue Europa Conférence. Autour de lui, plusieurs finalistes entre les joueurs de l’AS Rome et ceux du Feyenoord. A noter que l’ailier colombien Luis Sinisterra, en plus d’être dans le onze, a été élu meilleur jeune joueur de la compétition.

