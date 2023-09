OM : Aubameyang, loin de faire oublier Sanchez !

Note de FootMercato

5.5/10

Eliminé de la CAN avec le Gabon lors de la trêve internationale et plus que jamais critiqué sur ses terres natales, l’ancien buteur de Chelsea et du Barça avait à cœur de se racheter. Sous les yeux de son public, le numéro 10 olympien a montré de belles choses. Juste techniquement et auteur d’une première grosse frappe peu avant la demi-heure de jeu (28e), le buteur marseillais a multiplié les décrochages pour tenter de créer les décalages. Peu en réussite face au but – son nouveau ciseau non cadré en témoigne (39e) – PEA a également apporté son sens du dévouement (5 ballons récupérés). Idéalement servi à l’heure de jeu, il est cependant encore contré par Nicolaisen (59e). Frustrant.