OM : Aubameyang, machine à buts !

Note de Maxifoot

7/10

Un mot pour définir sa prestation ? Efficacité. Dans le jeu, l’attaquant gabonais a été peu en vue. En revanche, il a été létal devant le but avec un penalty transformé sans trembler et surtout un but pour le doublé sur un joli piqué du pied gauche dans un angle fermé. Son cinquième doublé depuis son arrivée à Marseille.