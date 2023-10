OM : Aubameyang remercie plus particulièrement un de ses coéquipiers !

Après la victoire de l’OM face au HAC dimanche en début d’après-midi, Pierre-Emerick Aubameyang a affiché sa satisfaction aussi bien sur le plan personnel que collectif !

En zone mixte, Pierre-Emerick Aubameyang a évoqué cette victoire de l’OM face au HAC, mais aussi son premier but en Ligue 1. L’attaquant a insisté sur les progrès collectifs de son équipe et sur l’apport du coach Gattuso.

« Ça fait dix jours qu’on bosse énormément. On est content d’avoir un résultat positif. C’est mérité, on a maîtrisé de A à Z, on a su gérer les temps forts et les temps faibles. Ça fait du bien au moral. Son premier but en L1 ? Oui, il est pas mal… (rires) Mais la passe d’Amine est superbe. Il m’avait dit avant le match qu’il allait me mettre bien. Et là, il n’y a rien à dire. Ça fait du bien. La vanne est ouverte, elle était un peu rouillée, précise le buteur gabonais. C’est une récompense collective ! (…) Je ne vais pas faire de comparaison, mais Gennaro est à l’image de sa carrière de joueur. C’est un passionné. Il nous transmet ça au quotidien. Ça nous fait du bien, c’est ce qu’il nous faut. Ce n’est que le début. On a encore du travail, mais on est en bonne voie. C’est le chemin à prendre. On peut encore progresser. On se donne les moyens de bien faire. L’objectif est clair depuis le début, c’est toujours le même. On a eu une passe compliquée, tout le monde nous attendait au tournant. Mais l’important est de rester uni, de travailler énormément. »