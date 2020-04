OM: Aulas détaille sa proposition hallucinante pour terminer le championnat !

Le gouvernement et le FFF ont fait savoir que le championnat en cours ne pourrait pas reprendre, mais Jean Michel Aulas ne veut visiblement l’entendre. Alors que Lyon est classé 7e après 28 matches joués, à 16 points de l’OM (2e) le président Lyonnais veut disputer des play Off, et il pense déjà à son organisation…

Jean Michel Aulas ne lache toujours rien. Il milite même toujours pour une solution qui pourrait permettre à son équipe, 7e au classement à 16 points derrière l‘OM, d’avoir encore une chance de disputer la ligue des champions la saison prochaine. Il le dirigeant lyonnais veut ainsi clôturer la saison en aout avec des play Off :

La saison doit se terminer– Aulas

« Les équipes classées entre la 10e et la 15e place à la J28 (la 28e journée, qui n’a pas été disputée en intégralité). Un tournoi à élimination directe, dont le vainqueur est sacré champion de France, le finaliste est qualifié en Ligue des champions. Le vainqueur de la petite finale est classé 3e et le perdant de la petite finale est 4e et qualifié en Ligue Europa. La saison 2019/2020 doit se terminer en août sous peine de créer un choc économique dont beaucoup de clubs ne pourront se remettre, conclut Jean-Michel Aulas dans son document. Pour sortir par le haut de cette crise, le football doit innover et ne pas céder à la facilité de prendre une décision administrative injuste et qui créera un risque juridique majeur. Une solution est de changer le format de la compétition pour offrir de bons matches à enjeux sur une période de temps resserrée. Ce dispositif fonctionne tant pour les places européennes que pour les montées/descentes et est vertueux pour tous les acteurs de l’écosystème. Cette situation exceptionnelle demande de passer outre les intérêts individuels et les luttes de pouvoir. Il est donc urgent que la LFP, les clubs et les familles du football envisagent sérieusement cette solution qui allie la performance sportive et la gestion des risques pour que le football reprenne la place centrale qu’il mérite. » Jean-Michel Aulas— Source: L’Equipe