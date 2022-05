OM: Aulas proteste et clashe Sampaoli !

Hier, l’Olympique de Marseille s’est incliné contre l’OL dans un « olympico » très controversé. Le match a été marqué par des décisions arbitrales très litigieuses toujours en faveur des lyonnais. Depuis hier, de nombreux spécialistes et acteurs du milieu du football ont du mal à comprendre les décisions d’Anthony Gauthier. Jean-Michel Aulas a une nouvelle fois pris les réseaux sociaux pour s’insurger contre les critiques et Sampaoli.

L’olympico d’hier soir n’a pas fini de faire parler de lui. Plus que la défaite subie par les phocéens (0-3), ce sont les décisions de l’arbitre de la rencontre que l’on débriefe et qui sont au coeur des débats en ce lendemain de choc. Un penalty assez évident non sifflé pour les marseillais en début de match et une faute sur Pau Lopez sur le premier but de l’OL sont venus relancer le débat sur l’arbitrage et l’utilisation de la Var.

Tous les excès sont permis y compris par le coach de l’OM — Aulas

Cet après-midi, suite à la parution de l’édito de l’Équipe, écrit par Vincent Duluc, assez critique envers les Gones, le président lyonnais, Jean-Michel Aulas a tenu à réagir à travers son compte Twitter. Un message cinglant pour l’Équipe mais aussi pour Sampaoli, que l’homme de 73 ans n’a pas manqué de tacler :

» Un article pathétique quand on connait la difficulté pour gagner à Marseille, un contexte très spécial où tous les excès sont permis y compris par le coach de l’OM ! La performance de Peter Bosz et la qualité de l’équipe méritait beaucoup mieux ! » Jean-Michel Aulas – Source: Twitter (02/05/2022)

Aulas d’accord avec Longoria sur la sonorisation des arbitres !

Malgré des décisions favorables aux lyonnais, le président de l’OL milite depuis plusieurs mois pour une révolution dans le corps arbitrale français. Interrogé sur la possibilité de sonoriser les arbitres, Pablo Longoria s’est déclaré plus que favorable. Une prise de position que Jean-Michel Aulas a approuvé et sur laquelle il rejoint son homologue marseillais comme il l’a expliqué à la chaine Prime :

« C’est indispensable. Il faut aussi que la VAR intervienne beaucoup plus vite. Il y a une évolution. Et il faut que, sur le plan psychologique, les arbitres s’inspirent de ce qui se fait ailleurs c’est-à-dire qu’il y ait plus de relations avec les joueurs et dirigeants de manière positive. En particulier, la gestuelle sur le terrain doit être revue » Jean-Michel Aulas – Source: Prime Vidéo (01/05/2022)

