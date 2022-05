OM: Ce consultant annonce de bonnes nouvelles concernant Feyenoord

L’OM n’aura pas le temps de s’apitoyer sur son sort. Après la défaite hier soir contre Lyon en championnat (0-3), Marseille sera de nouveau sous pression dès ce jeudi avec la demi-finale retour de Conference League. Après la défaite à l’aller, les olympiens devront gagner par au moins un but et retourner la situation et le Vélodrome. Si la défaite d’hier n’est pas idéal pour préparer un tel rendez-vous, du côté de Feyenoord, la fatigue pourrait se faire ressentir comme l’explique Kevin Diaz sur les ondes de RMC.

C’est une semaine définitivement noire pour l’Olympique de Marseille. Défaite jeudi en demi-finale aller de Conference League à Rotterdam contre le Feyenoord (2-3) et défaite hier soir contre l’Olympique Lyonnais au vélodrome (0-3), les phocéens vivent une semaine compliqué qui pourrait couter cher. Pourtant, il n’y aura pas le temps de se laisser abattre car Dimitri Payet et ses coéquipiers vont devoir se remobiliser dès ce jeudi avec la réception du Feyenoord pour le match retour.

À lire aussi: OM – Lyon: Aulas d’accord avec Longoria sur un point concernant l’arbitrage

Il faudra gagner par un but d’écart pour renverser les néerlandais et aller en finale européenne. Marseille a bien mal démarré la préparation de ce rendez-vous capital avec cette défaite à « l’olympico » surtout que dans le même temps Feyenoord est allé s’imposer sur la pelouse du Fortuna Sittard (1-3). Malgré cette victoire, Arne Slot a fait le choix d’aligner la même équipe que contre l’OM, ce qui pourrait jouer en faveur des marseillais comme l’explique l’ancien joueur Kevin Diaz sur RMC :

« Feyenoord jouait contre le Fortuna Slittard, grand club au demeurant mais n’a pas fait tourné, a joué avec le même onze que contre l’OM. Alors, ils ont gagné 3 buts à 1, ils menaient 3-0, il a fait un peu tourné après mais l’attaquant Cyril Dessers est sorti à la 60ème, il a pris un coup sur le pied gauche, je sais pas si il est blessé, ça devrait aller je pense mais je dirai qu’Arne Slot a pris des risques quand même. » Kevin Diaz – Source : RMC Sport (01/05/2022)

Pour Diaz l’objectif doit être la Conference League !

Encore dans la course pour obtenir la deuxième place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions, l’OM a encore 3 matchs de championnat à jouer, 3 finales pour retrouver la plus prestigieuse des compétitions. Pourtant pour l’ancien attaquant, l’objectif principal des marseillais doit être cette Conference League :

« L’OM a fait tourné contre Lyon, ils ont perdu, il va falloir se remettre, le Vélodrome ne sera pas plein à cause ce huit clos mais le match le plus important de la saison c’est cette demi-finale de Coupe d’Europe. La Ligue des Champions, c’est bien mais gagner l’Europa Conference, ça doit finir par être l’objectif de l’OM. » Kevin Diaz – Source : RMC Sport (01/05/2022)À lire aussi : OM: Les lyonnais chambrent les marseillais après la défaite