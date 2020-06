OM : Aulas veut réclamer 800M€ au gouvernement !

Jean Michel Aulas ne veut pas abandonner l’idée d’une reprise de la saison 2019/2020. Dans le cas contraire, le président lyonnais est même prêt à demander un énorme dédommagement au gouvernement…

Invité sur RMC mercredi soir, Jean Michel Aulas a expliqué que le football français n’excluait pas de se retourner contre l’État. En effet, plusieurs clubs de Ligue 1 pourraient saisir la justice pour demander une indemnisation suite aux pertes financières engendrées par l’arrêt définitif de la saison 2019-2020. JMA veut mettre la pression la ministre Roxana Maracineanu, et selon la radio cela pourrait l’a pousse « à rejeter la responsabilité sur la Ligue de football professionnel ».

reprendre les entraînements maintenant et les matchs au bout de 3 ou 4 semaines — Aulas

« À partir du moment où c’est l’État qui a intimé l’ordre d’arrêter le championnat, la responsabilité de l’État est engagée et il faut aller réclamer à les 800 millions d’euros de déficit probable pour l’exercice en cours. (…) On va demander demain au tribunal (une relance de la ligue 1). Le Conseil d‘Etat va avoir à juger sur la reprise et les modalités d’arrêt (…) J’avais une réunion cet après-midi avec Nasser Al-Khelaïfi et l’ECA, l’association des clubs européens et la procédure avancée par l’UEFA est celle que nous pourrions suivre aujourd’hui: reprendre les entraînements maintenant et les matchs au bout de 3 ou 4 semaines… » Jean-Michel Aulas – source : RMC