OM : Avec quel joueur vous aimeriez vous confiner? Vos meilleurs réponses !

Ce jeudi, nous vous avons demandé sur notre compte Twitter et notre page Facebook, avec quel joueur aimeriez-vous être confinés? Voici vos meilleurs réponses !

Mercredi 28 octobre à 20h, Emmanuel Macron a annoncé que la France sera re-confiné pour au moins un mois. Avec cette nouvelle annonce, nous avons demandé sur notre compte Twitter et notre page Facebook, avec quel joueur aimeriez-vous être confiné? Football Club de Marseille vous propose une sélection de vos meilleures réponses !

MANDANDA, LA LEGENDE VIVANTE QUI A DES CHOSES A RACONTER

Steve Mandanda a certainement été l’un des plus cités par vous, supporters et followers de Football Club de Marseille. Le gardien de l’Olympique de Marseille en est à 559 matchs sous la tunique bleue et blanche n comprend pourquoi Il Fenomeno est aussi populaire !

Mandanda. Il doit en avoir des choses à raconter sur le club… — Mababa Diouf (@Mababa_Diouf) October 29, 2020

Avec mandanda au moins je pourrais lui mettre des frappe dans mon jardin — galibois de l’eau (@leroypascal8) October 29, 2020

Mandanda et je lui demanderai comment il fait pour être aussi fort à 36 ans 😭 — Figlio di Marsiglia 🇮🇹 ⚪Ⓜ️ (@SebLeFada) October 29, 2020

DARIO BENEDETTO, LE PRO DU BARBECUE

Dario Benedetto avait publié il y a quelques mois une vidéo et une photo dans son jardin… L’international argentin avait un barbecue de compétition avec son nom gravé dessus ! L’idéal pour passer un confinement en mode carnivore !

Benedetto barbec sur le balcon tous les jours — Mister Diengandown (@MisterDiengando) October 29, 2020

Benedetto et son barbeuk — Don (@mika0013) October 29, 2020

Benedetto il fait de belles grillades — oswald (@sashalolanoe) October 29, 2020

RONGIER, LE BOSS SUR FIFA !

Valentin Rongier a également été cité à plusieurs reprises… Le milieu de l’Olympique de Marseille aurait un très bon niveau au jeu vidéo FIFA21… Certains aimeraient bien qu’il les aide à atteindre leurs objectifs pour les FUT Champions du week-end. Elite 1 ou Top 100 assuré avec l’ancien Nantais?

@Valrongier28 pour qu’il me fasse mes fut champ 😂 — FamOuS LR (@FamOuS_Dr) October 29, 2020

Payet, celui qui a le plus d’appétit…

Forcément, les blagues sur le poids de Dimitri Payet se sont enchaînés dans les réponses. Certains aimeraient l’éviter pour être sûr de conserver leur garde-manger bien rempli… D’autres aimeraient bien qu’il partage ses recettes !

Pour la sauvegarde du frigo et gestion du stock de nourriture , faudra éviter payet — erwan#SRFC 🇫🇷🇪🇺 (@erwanlelan_) October 29, 2020

Payet direct il va me faire des plats reunionnais tout les soirs avec des vrais portions 😂 — Torres n°1 (@FootixFrancais) October 29, 2020