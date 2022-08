OM : Cette recrue déjà qualifiée contre Nice ?

Alors que le transfert d’Éric Bailly pourrait être officialisé aujourd’hui, La Provence révèle que l’international Ivoirien pourrait être qualifié pour le déplacement à Nice ce dimanche.

L’arrivée d’Éric Bailly à l’OM est imminente. Le défenseur de 28 ans arrivera ce mercredi à Marseille et passera dans la foulée la traditionnelle visite médicale avant de signer son contrat. Selon les informations de La Provence, son contrat devrait être homologué pour la rencontre de championnat contre l’OGC Nice ce dimanche.

Julien Laurent est revenu sur les antennes d’RMC sur la probable arrivée de l’ivoirien à Marseille. S’il émet des doutes sur la condition physique du défenseur de 28 ans, Laurent estime que Bailly va apporter de l’expérience et de la stabilité à la défense marseillaise.

» C’est un très bon gars. Il est très apprécié au sein d’un vestiaire. Il met toujours de la bonne ambiance, c’est quelqu’un qui est toujours de bonne humeur. Il a toujours dit que les erreurs qu’il a pu faire, c’est parce qu’il manquait de rythme. C’est compréhensible. Il a des qualités athlétiques de très haut niveau. Il est un peu moins à l’aide balle au pied mais ce n’est pas ce que l’on va lui demander à l’OM. C’est un joueur qui est très solide dans les duels. Il n’aura pas peur d’aller au combat. Physiquement, je ne sais pas dans quel état il arrive. J’espère que son corps va tenir toute la saison. C’est une bonne pioche. L’OM cherchait un défenseur d’expérience, il l’on trouvé. » Julien Laurens – Source : After Foot (22/08/2022)

Eric Bailly deal, completed and here we go confirmed. Been told Bailly will be @ Carrington later today to say goodbye to his teammates – then he will fly to Marseille within 24h in order to join OM. 🚨🔵 #MUFC #OM

Loan with mandatory buy clause if OM will qualify to next UCL. pic.twitter.com/26jh9LvCBz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2022