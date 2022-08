Mercato : Djibril Cissé adresse un message à Ronaldo pour qu’il vienne à l’OM !

Anciens joueurs, influenceurs, rappeurs, supporters, tout le peuple marseillais rêve d’accueillir Cristiano Ronaldo à l’OM ! Hier, l’ancien attaquant marseillais Djibril a adressé un message au joueur de Manchester sur les réseaux sociaux…

La propagande « #RonaldOM » ne cesse de grandir sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs jours, les supporters marseillais ont un rêve : attirer Cristiano Ronaldo à l’OM ! Des centaines de milliers de messages sont ainsi postés chaque jour sur ce sujet. Un sujet également repris sur tous les plateaux télés et par les consultants du foot français. Hier soir, un ancien joueur de l’OM a même adressé un message à l’international portugais sur Twitter.

« Cristiano, viens mon ami. Je prendrai soin de toi. #RonaldOM », écrit ainsi Djibril Cissé ce mardi soir.

@Cristiano come my friend

I will look after you #RonaldoOM

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ — Djibril Cisse (@DjibrilCisse) August 23, 2022



Quelques heures plus tôt, le rappeur marseillais Jul s’était à son tour autorisé à rêver d’un transfert de ‘CR7’

Ronaldo? Moi j’ai une solution pour lui !

Samir Nasri avait lui aussi évoqué le sujet ce Lundi soir après la victoire de Manchester United contre Liverpool sur le plateau de Match of Ze Day sur Canal + .

« Cristiano Ronaldo? Moi j’ai une solution pour lui ! Il peut résilier son contrat avec Manchester United, on lui donne la moitié de son année et Marseille lui donne quelque chose pour jouer la Ligue des Champions ! Une attaque Cristiano Ronaldo – Alexis Sanchez… Ça me va ! Ça a de l’allure ! » Samir Nasri – Source : Canal +, Match of Ze Day (22/08/22)