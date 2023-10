OM : Ménès pointe du doigt un joueur marseillais !

Au terme d’un match assez terne, l’Olympique de Marseille s’est incliné 1-0 sur la pelouse de Nice ce samedi lors de la 9e journée de Ligue 1. Maladroits dans le dernier geste, les Olympiens ont concédé leur troisième défaite en championnat. Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a qualifié la rencontre de « très mauvaise ».

Ligue 1, J9 (1) : Lens piétine, Paris se rassure, Marseille rechute Retour sur les 3 premiers matchs de cette 9e journée.https://t.co/Hbk8CdGKV4 via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 21, 2023

« Le soi-disant choc qui opposait Nice à Marseille. Malgré un très bon début de championnat, les Niçois avaient remporté qu’un seul match sur quatre à domicile. Et l’OM, qui est en énième reconstruction avec le chamboule tout de l’effectif de Longoria et un changement d’entraineur au bout de quelques matchs. Pour tout dire, on a vu une très mauvaise partie, disputé sur un rythme de bon aloi. Trop de ballons perdus, peu d’occasions, d’adresse et de talent des deux côtés, a-t-il déploré. Le match a basculé sur ce ballon piqué d’Aubameyang qui finit sur l’extérieur du poteau. Et Balerdi, à chaque fois que l’on dit qu’il progresse, il fait une cagade le match suivant. Il se fait expulser pour une faute ridiculement disproportionnée. Sur le coup franc qui suit, la tête de Guessand donne la victoire à Nice. Je suis pas certain que cela soit extrêmement mérité. Sur le plan tactique, avec deux entraîneurs italiens sur le banc de touche, on a pas vu grand chose. En début de rencontre seulement, un pressing pas inintéressant des marseillais. Mais c’est trop moyen sur toutes les lignes. Nice continue à engranger mais ce n’est quand même un match qui fait avancer la cause du football », a ajouté Ménès.