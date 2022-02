OM : « Arkadiusz Milik doit être en concurrence avec Cheikh Bamba Dieng »

Récent vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations, Cheikh Bamba Dieng s’affirme de plus en plus ces derniers mois. Pour Pierre Fanfan, l’attaquant sénégalais peut entrer en concurrence avec Arkadiusz Milik et Cédric Bakambu.

Vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, Cheikh Bamba Dieng s’affirme de plus en plus ces derniers mois. Après avoir effectué ses débuts en professionnel il y a moins d’un an face à Auxerre, l’attaquant sénégalais est aujourd’hui en concurrence avec Arkadiusz Milik et désormais Cédric Bakambu.

Dieng a les mêmes caractéristiques que Milik et Bakambu – José-Karl Pierre-Fanfan

Pour l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, José-Karl Pierre-Fanfan, Cheikh Bamba Dieng n’a rien à envier et peut parfaitement entrer en concurrence avec les deux attaquants.

« Aujourd’hui, on a un Olympique de Marseille où Sampaoli n’a pas de titulaire si ce n’est 5 joueurs que sont William Saliba, Mattéo Guendouzi, Dimitri Payet, Pau López… Mais derrière sur le plan offensif, la pierre angulaire reste Payet après derrière ça peut s’articuler de différentes façons. Il est vrai que Milik était plus à l’aise face au SCO d’Angers. Il a joué justement sauf qu’il y a un petit jeune sénégalais qui va arriver, qui est aussi vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations qui a du potentiel, Cheikh Bamba Dieng. Moi je pense qu’Arkadiusz Milik doit être en concurrence avec Cheikh Bamba Dieng. Pourquoi il aurait ce fauteuil de titulaire alors que Dieng a les mêmes caractéristiques ? » José-Karl Pierre-Fanfan – Source : Canal+ Sport Afrique (11/02/2022)

#LGB 🎙️ – 🗨️ « Bamba Dieng 🇸🇳 est plus fort que Milik 🇵🇱 et Bakambu 🇨🇩 » 👍 Que feriez-vous à la place du coach de l’Olympique de Marseille 🇫🇷 ? 🤔 pic.twitter.com/cTYhwNvQIk — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) February 10, 2022

Dieng est monstrueux physiquement – Nicolas Filhol

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, notre journaliste Nicolas Filhol est revenu sur la montée en puissance de Cheikh Bamba Dieng.

« Sampaoli ne lui a pas tant donné de temps de jeu que ça je trouve depuis le début de la saison. Il a un truc différent par rapport à ce que l’on a aujourd’hui dans l’effectif. Ce côté où il n’a pas peur, de par ses appels, il est tranchant, il va vraiment vers le but. Bakambu a un peu ce côté-là aussi. Mais Dieng est dans la force de l’âge, il est tout jeune. Physiquement, il est monstrueux. La tête qu’il met contre l’Égypte, il monte super haut. Physiquement, il a d’énormes qualités aussi. Je me dis que c’est étonnant que Sampaoli ne l’ai pas fait plus jouer avant. Par rapport à un Luis Henrique, pour moi, c’est le jour et la nuit. » Nicolas Filhol – Source : Débat Foot Marseille (07/02/2022)