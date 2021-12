OM : « Bamba Dieng prouve qu’il se créé des occasions »

Cheikh Bamba Dieng réalise un bon début de saison avec l’Olympique de Marseille. Arrivé l’année dernière, il parvient à se faire une place dans l’effectif de Jorge Sampaoli. Mourad Aerts souligne l’apport du sénégalais.

Déjà présent la saison dernière, il est l’une des recrues à laquelle personne ne s’attendait cette saison. Cheikh Bamba Dieng commence à être de plus en plus présent dans l’effectif de Jorge Sampaoli depuis le début de la saison. L’attaquant sénégalais lui a rendu cette confiance puisqu’il a inscrit 4 buts en championnat. Utilisé sur les côtés comme dans l’axe, Cheikh Bamba Dieng apporte de nombreuses solutions au technicien argentin.

En très peu de temps de jeu, Bamba Dieng a quand même eu des statistiques très intéressantes – Mourad Aerts

A lire aussi : OM : Thierry Henry explique pourquoi Bamba Dieng est « inarrêtable ! »

Dans notre Débat Foot Marseille diffusé le 23 décembre dernier, Mourad Aerts a tenu à souligner l’apport de l’attaquant sénégalais.

« Bamba Dieng, c’est un joueur très particulier. Une nouvelle fois, on a vu ce côté des émotions qui change complètement le jugement. Quand il met son doublé face à Monaco, c’est « le nouveau Mamadou Niang ! » puis quand il a raté une occasion à 3 mètres du but contre le Lokomotiv Moscou c’est « Il est tout fané votre Bamba Dieng, arrêtez il ne sert à rien, il n’a pas le niveau pour l’OM ! ». Donc entre les deux il y a peut-être un bon niveau. Sur Transfermarkt, tu peux également voir son nombre de buts et de passes décisives. Il faut ajouter à ses statistiques deux penaltys qu’il a provoqué : un contre le Lokomotiv et l’autre contre Lens. En très peu de temps de jeu, il a quand même eu des statistiques très intéressantes. 4 buts, 1 passe décisive et 2 penaltys provoqués donc quand tu as peu de temps de jeu, ça prouve finalement qu’il se créé des occasions. Après, il a encore des progrès à faire. » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (23/12/2021)

Dieng a les qualités pour jouer dans l’axe mais aussi sur un côté – Niang

A lire aussi : Mercato OM : Bamba Dieng lâche un indice sur son avenir !

Compatriote de Bamba Dieng, et ancien attaquant de l’OM lui aussi, Mamadou Niang a donné son avis sur le jeune Sénégalais, sur le plateau de Débat Foot Marseille :

« Les joueurs doivent comprendre que le coach met un sytème en place, mais qu’avec l’animation du jeu tu peux te retrouver écarter sur le côté mais aussi de rentrer dans l’axe. Ça peut même perturber les défenseurs, si tu restes coller à la ligne c’est plus facile pour le défenseur adverse parce qu’il a juste a te cadrer et tu crées pas d’effet de surprise. Mais quand t’as le ballon, que tu rentres à l’intérieur, que tu fais des appels de tous les côtés, le défenseur ne sais plus comment défendre par la suite. Bamba a les qualités de jouer dans l’axe à la place de Milik mais aussi sur les côtés, parce qu’il va très vite. » Mamadou Niang— Source: FCM (11/11/21)