OM : Benoît Payan va rencontrer le PDG du groupe Pernod Ricard !

Selon BFM Marseille Provence, Benoît Payan s’apprête à rencontrer Alexandre Ricard. Le maire de la cité phocéenne compte bien demander des explications au petit-fils de Paul Ricard concernant son partenariat avec le Paris Saint-Germain.

L’OM et le PSG sont rivaux depuis très longtemps. Pour les Marseillais, cette collaboration est la goutte d’eau qui fait déborder le pastis. Ils le vivent comme une trahison, comme un but contre leur camp.

Pernod Ricard et le PSG

La marque de spiritueux Pernod Ricard a annoncé lundi un partenariat avec le PSG jusqu’en 2028 pour le champagne et les spiritueux. De quoi faire enrager certains fans marseillais. https://t.co/5GkEeFSERq pic.twitter.com/x8ONiDSw7S — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 3, 2024

Pour rappel, le Paris Saint-Germain et Pernod Ricard ont officialisé un partenariat longue durée valable jusqu’en 2028, dans un communiqué publié hier matin. Le groupe spécialisé dans la distribution de vins et spiritueux devient le fournisseur officiel du club de la capitale. Les fans de l’OM ont manifesté leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Pour eux, c’est comme un couteau dans le dos. Ils sont maintenant prêts à boycotter leur marque de pastis favorite.

Benoît Payan va porter la voix des Marseillais

🔴 INFO BFM MARSEILLE PROVENCE

Benoît Payan va rencontrer le PDG de Pernod Ricard, nouveau sponsor du PSGhttps://t.co/dSy1xslfLE pic.twitter.com/C0mFJPzvXe — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) September 4, 2024

C’est tout naturellement que Benoît Payan, maire de Marseille et fan de l’OM, a décidé de rencontrer Alexandre Ricard. Selon BFM Marseille Provence, l’élu marseillais a l’intention de « demander des explications » au PDG du nouveau partenaire du Paris Saint-Germain. « Je n’étais pas content de voir ça, franchement on n’a pas bien compris », confie-t-il au micro de la chaîne locale. « Il y a beaucoup de choses à lui dire. D’abord, je vais lui demander comment et pourquoi on en arrive à aller soutenir le PSG. Est-ce qu’il faut y voir le fait que les Marseillais envahissent Paris et prennent la main sur le PSG ? Ou est-ce qu’il y a d’autres intentions ? Je lui poserai la question. » conclut-il.

