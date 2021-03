Suspicion de dopage pour Valence, un gros chèque à venir pour Caleta-Car et Thauvin demande trop… Les 3 infos OM du 26 mars!

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du vendredi 26 mars !

Dopage : Un autre adversaire de l’OM en finale de Coupe d’Europe suspecté !

Après Parme, c’est le FC Valence qui est soupçonné de dopage lors de sa victoire face à l’OM de Drogba en 2004 !

Depuis sa victoire en Ligue des Champions face au Milan en 1993, l’OM a joué 3 finales d’Europa League. Les marseillais ont perdu la première en 1999 face à Parme. Une vidéo amateur, diffusée sur la RAI 2, montrant Fabio Cannavaro allongé tout sourire sur une table de massage, une perfusion dans le bras gauche avait créé de la suspicion à l’époque. Même si le produit n’était a priori pas considéré comme dopant à ce moment là cela avait semé le trouble. L’histoire semble se répéter pour la finale de 2004…

Après Parme au tour de Valence…

Cette année là, l’OM de Drogba s’était incliné face à Valence 2-0 en finale. Après un superbe parcours et de victoires face à Liverpool, l’Inter de Millan ou encore Newcastle, les Marseillais avaient encore échoué en finale. La Sexta a publié des extraits de l’émission Lo de Evole qui sera diffusée ce dimanche. Le fameux docteur Fuentes, mis en cause dans plusieurs affaires de dopage dans le cyclisme et l’affaire Puerto, confirme que certaines grosses équipe de Liga dont le FC Valence auraient bénéficié de ses conseils en matière de dopage. Le club espagnol était déjà suspecté depuis longtemps d’avoir eu recours à des pratiques dopantes au début des années 2000, ça ne va pas arranger les choses…

Mercato OM : Un gros chèque à venir pour Caleta Car ?

Il a été annoncé proche d’un départ lors du dernier mercato d’hiver, Duje Caleta Car devrait quitter Marseille cet été…

Considéré comme une des valeurs marchandes de l’effectif, l’international croate a été annoncé proche de Liverpool l’hiver dernier. Le club anglais cherchait un défenseur central suite aux blessures de plusieurs éléments clés à ce poste (notamment Virgil van Dijk et Joel Matip). Finalement, l’OM et le club anglais n’avaient pas trouvé d’accord et Caleta Car était resté à Marseille. Le dossier pourrait être relancé dès cet été…

29M€ pour Caleta Car ?

En effet, selon le Liverpool Echo, le club anglais pourrait faire une nouvelle proposition à l’OM en vue d’obtenir la signature de son défenseur croate. Même si Jurgen Klopp a recruté deux défenseurs cet hiver, la piste serait toujours étudié. Le média anglais évoque un montant estimé de 29M€. Le joueur de 24 ans est lié avec l’OM jusqu’en 2024, il avait été recruté en provenance du RB Salzbourg en juin 2018 pour un montant estimé à 19M€.

Mercato OM : Ce que demande Thauvin en salaire, « personne n’a envie de lui donner » dixit un agent !

Comme Jordan Amavi, Valère Germain ou encore Yuto Nagatomo, Florian Thauvin sera libre en juin prochain. L’ailier olympien aurait de grosses exigences salariales qu’aucun club ne serait prêt à lui offrir…

Le cas de Florian Thauvin a été évoqué jeudi soir sur le plateau du Late Football Club. Dans le cadre d’un débat sur les joueurs libres, l’agent Bruno Satin a livré une information sur les exigences salariales de Florian Thauvin.

Thauvin demande une rémunération annuelle net entre 4 millions et 4,5 millions d’euros — Satin

« Il y a un risque non négligeable de finalement devoir signer à un montant inférieur de ce qui lui était proposé dans son club. Le concept de la prime à la signature pour un joueur libre c’est du cirque, c’est dispatché sur plusieurs années, on parle de salaire annuel net. (…) Je peux vous dire que j’étais dans un grand club européen cette semaine, Thauvin demande une rémunération annuelle net entre 4 millions et 4,5 millions d’euros et personne n’a envie de la lui donner aujourd’hui. Mais effectivement, il a des stats (8 buts et 7 passes décisives en L1 cette saison), il a été pénalisé par son année où il a été quasiment blessé toute la saison. Mais il a quand même des chiffres de buts et de passes décisives intéressants et il n’a que 28 ans. » Bruno Satin – source : Late Football Club (25/03/2021)