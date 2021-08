Précieux dans le système de Jorge Sampaoli, Mattéo Guendouzi monte en puissance match après match. Arrivé cet été en provenance d’Arsenal, le milieu de terrain a été encensé par Habib Beye.

La saison débute à peine mais l’OM version Jorge Sampaoli monte en puissance ces dernières semaines. Victorieux face à Saint-Etienne (3-1) samedi soir, les Phocéens ont enregistré leur deuxième succès de la saison. Un succès marqué par les prestations Gerson, William Saliba, Dimitri Payet, Cengiz Ünder mais surtout celle de Mattéo Guendouzi. Omniprésent dans l’entre-jeu marseillais, le milieu de terrain a l’un des rôles les plus importants de l’effectif.

Permettant de faire la liaison entre la défense et l’attaque, il est un joueur grandement apprécié par Jorge Sampaoli. Face à l’AS Saint-Étienne, Mattéo Guendouzi a inscrit son premier but sous les couleurs phocéennes. Un but marqué dans un Vélodrome en fusion. À la fin de la rencontre, Habib Beye a tenu a mettre en valeur les performances du milieu de terrain olympien.

Mattéo Guendouzi fait du bien à cette équipe – Habib Beye

« Pablo Longoria a recruté des joueurs dont le profil colle parfaitement à la philosophie de Jorge Sampaoli. Je pense notamment à Mattéo Guendouzi. On a beaucoup parlé de Cengiz Under contre l’ASSE, mais la prestation de Mattéo Guendouzi, en termes d’efforts et de disponibilité, c’est fort. Il est aussi à la première relance. J’ai l’impression qu’il est le pendant plus bas de ce que peut être Dimitri Payet, dans la justesse technique. L’OM n’avait pas ça par le passé, et Mattéo Guendouzi fait du bien à cette équipe » Habib Beye – Source : Canal+ (28/08/2021)

Je me battrai toujours pour ce maillot – Mattéo Guendouzi

À son arrivée à l’OM, Mattéo Guendouzi a directement démontré sa fierté et son envie de tout donner pour l’Olympique de Marseille pour cette saison et les suivantes. Il semble avoir déjà conquis de nombreux supporters olympiens.

« C’est une immense fierté d’être à l’OM. Je suis très heureux d’être ici, très heureux d’être dans un grand club, un grand club historique tel que l’Olympique de Marseille. Je suis venu ici pour réaliser de belles choses avec ce magnifique projet et ces personnes magnifiques qui sont autour du club, avec une très belle équipe. Je suis venu ici pour gagner des choses. Je suis très heureux d’être à l’Olympique de Marseille aujourd’hui. L’Olympique de Marseille, c’est l’un des plus grands clubs européens. On le sait très bien. Il a déjà gagné la Ligue des Champions. Ce n’est pas donné à tout le monde. Il y en a beaucoup qui aimeraient bien l’avoir. C’est une immense fierté d’être ici et je vais représenter au mieux les couleurs du club. Je me battrai toujours pour ce maillot, ces fans, ce club. J’ai vraiment l’intime conviction qu’on va faire de très belles et très grandes choses ici. » Mattéo Guendouzi – Source : Interview OM.fr (07/07/2021)