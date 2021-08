OM Bordeaux : Pas d’absent dans le groupe avec une bonne nouvelle !

L’entraineur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli s’est exprimé en conférence de presse ce vendredi. Il a donné des nouvelles des joueurs blessés à deux jours de la réception de Bordeaux au stade Vélodrome

L’Olympique de Marseille recevra les Girondins de Bordeaux ce dimanche soir. Le coach olympien Jorge Sampaoli a expliqué qu’il aura un groupe au complet pour disputer cette première rencontre de championnat dans l’enceinte du stade vélodrome.

« Le groupe est au complet. Rongier avait déjà récupéré dès le premier jour du retour à l’entrainement. On peut compter sur l’ensemble des joueurs et même voir certains joueurs qui avaient des pépins physique retrouver le niveau physique des autres qui ont effectuer la préparation depuis le début. « Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse

Pour cette rencontre les olympiens joueront d’ailleurs dans un stade bien rempli. Pas moins de 50 000 supporters sont attendus dimanche soir pour ce match de clôture de la seconde journée de Ligue 1.

« Il faudra être prêt pour ce match qui sera très attendu, il y aura beaucoup d’émotions donc il faudra être à la hauteur de l’identité du club et de ses supporters. Il faudra répondre avec la manière et pour moi il y aura bien sûr beaucoup d’émotions dans ce stade vélodrome. Il y aura une certaine pression bien sûr pour l’adversaire mais aussi pour nous tous. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse