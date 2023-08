« Pau Lopez rapporte enfin des points à l’OM ! »

Hier en début de soirée l’Olympique de Marseille s’est imposé deux buts à zéro face au Stade Brestois. Les joueurs marseillais n’ont pas tous été étincelants au cours de cette rencontre, certains ont pourtant tiré leur épingle du jeu…

C’est le cas par exemple de Pau Lopez, le gardien olympien a su se montrer décisif face aux Bretons

Voici la note et l’appréciation de Football Club de Marseille.

La Note

7,5/10

L’appréciation

« Fébrile depuis le début de saison, le gardien espagnol a « maintenu dans le match » son équipe selon les mots de son entraîneur en conférence de presse. Auteur de plusieurs parades dans le jeu (15′, 28′, 30′, 78′), son chef d’œuvre reste cette très belle horizontale sur cette tête bien placée de Mounié à l’heure de jeu. Bref, il a permis à son équipe d’engranger des points. Enfin, il rapporte des points à l’OM ! Saison lancée ? »

Marcelino : « Après le deuxième but, on a été l’OM que l’on voulait être »

« Je crois qu’aujourd’hui ce n’était pas un problème de système. On a bien commencé mais trop facilement perdu le ballon. Beaucoup d’occasions concédés l’ont été après des ballons perdus. (…) Après le deuxième but, on a été l’OM que l’on voulait être. Moins de pertes de balle, plus de précision, plus rapide, plus proches les uns des autres sur le terrain… La majorité de nos joueurs ont perdu le ballon trop facilement. Ce n’est pas normal. Les milieux doivent perdre encore moins de ballons mais c’est important pour toute l’équipe. À chaque fois qu’on a été capable de faire 5 passes ou plus, on a créé des situations dangereuses. » Marcelino – Source : FCM

