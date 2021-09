OM : Finalement pas de sanctions pour Caleta-Car ?

Après avoir refusé de partir dans les derniers instants du mercato estival, le choix de Duje Caleta-Car n’a pas été apprécié par les dirigeants phocéens. Alors qu’une sanction était à l’étude, l’OM a décidé de revenir sur sa décision.

Alors que le mercato estival a fermé ses portes la semaine dernière, il ne s’est pas terminé comme Pablo Longoria l’espérait. En effet, le président olympien comptait sur une belle vente de Duje Caleta-Car ou de Boubacar Kamara pour équilibrer les comptes du club phocéen et poursuivre le mercato.

Toutefois, le défenseur central croate n’a pas accepté les propositions dont il disposait. Si Wolverhampton désirait le recruter pour un montant de 18 millions d’euros, Duje Caleta-Car n’aurait pas été emballé par le projet du club anglais. En revanche, Pablo Longoria s’est tout de même démené pour lui trouver une porte de sortie du côté de Valence où un accord total avec l’OM existait. Là encore, le natif de Sibenik n’a pas souhaité donner suite à cet intérêt, puisqu’il souhaitait évoluer dans un club qualifié en coupe d’Europe cette saison.

L’OM décide de ne pas sanctionner Caleta-Car

En colère suite au refus de Duje Caleta-Car de partir malgré les différentes propositions sur la table, les dirigeants marseillais réfléchissaient dernièrement une sanction sportive à son encontre. En effet, d’après La Provence, deux options étaient envisagées : ne plus faire appel à lui ou l’envoyer avec l’équipe réserve, qui évolue en National 2.

Toutefois, L’Equipe croit savoir que les dirigeants phocéens seraient revenus sur leur décision. En effet, cette sanction aurait été difficilement justifiée puisqu’un joueur reste dans son droit d’accepter ou de refuser une offre si elle ne lui convient pas. De plus, l’OM se serait tiré une balle dans le pied puisque la valeur marchande du joueur en aurait pris un coup. Toujours désireux de le vendre dès cet hiver, cette option aurait donc été difficilement envisageable.

80% contre une sanction !

Alors qu’il est récemment devenu papa, Duje Caleta-Car n’a pas été convaincu par les offres dont il disposait. Nous vous avons sollicité via notre compte Twitter pour connaître votre sentiment sur cette situation. Vous avez été nombreux à participer (plus de 6000) et vous êtes largement contre une sanction. En effet, 80% des votants sont opposés à ce choix…