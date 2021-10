OM: Carton d’audiences pour le match contre Galatasaray !

Comme à son habitude, l’Olympique de Marseille fait un carton d’audiences lorsqu’il est diffusé sur une chaîne en clair. Le match entre le club marseillais et Galatasaray n’a fait que confirmé cette coutume…

La chaîne W9 sur laquelle était diffusé le match OM-Galatasaray a terminé en tête de la TNT en terme d’audiences, chez les hommes de -50 ans, avec 1,629 millions de téléspectateurs. C’est le record depuis trois ans auprès de l’ensemble des téléspectateurs…

#OM-Galatasaray a explosé tous les records d’audiences sur @W9_Direct 👉Record depuis 3 ans auprès de l’ens du public, des -50 ans, des H-50 👉1ère chaîne auprès des H-50 (14.7%)

👉leader TNT & 3e chaîne auprès des -50 ans

👉 leader TNT auprès de l’ens du public

👉pic à 2.1M — OManiaque (@OManiaque) October 1, 2021

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul (0-0) contre Galatasaray ce jeudi soir en match. Le coach olympien a donné son sentiment sur la prestation de son équipe ainsi que sur le pénalty non sifflé sur Guendouzi.

« On a effectué une entame un peu confuse, on a manqué de précision dans nos sorties de balle, malgré nos efforts, on n’a pas pu obtenir la victoire. On a été nettement supérieur au Lokomotiv Moscou et encore nettement supérieur à Galatasaray, ce soir (jeudi). L’équipe mériterait d’avoir six points. Le penalty refusé à Guendouzi ? L’arbitre était très proche de l’action, ensuite il s’est servi de la VAR pour prendre une décision. Je ne m’occupe pas de ça, moi je m’occupe des joueurs et du terrain. Ünder a été bien meilleur en deuxième mi-temps, il est fondamental pour nous, malheureusement, il a manqué un peu de précision pour marquer ou faire la passe. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse

Pénalty ? Oui, clairement !– Guendouzi

« On se retrouve avec un point en plus ce soir, il s’agit d’une légère déception quand même, car je trouve qu’on a eu des occasions pour marquer en seconde période. On a eu un manque d’efficacité. On a perdu deux points, avec le scénario du match… On a raté des situations et l’arbitre n’a pas sifflé la faute. C’est un tout. Penalty ? Oui, clairement ! Si on regarde les images, il n’y a même pas besoin de se poser la question » Mattéo Guendouzi— Source: W9 (18/10/21)