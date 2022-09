OM : Ce champion de France 2010 s’interroge sur les choix de Tudor

L’ancien joueur de l’OM Fabrice Abriel s’est vu interviewé par l’équipe sur le match perdu d’hier soir contre l’Eintracht Francfort. il a notamment évoqué les difficultés offensives des Olympiens ainsi que les changements apportés par Igor Tudor.

Il a trop manqué de justesse technique

Aujourd’hui entraineur de la section féminine du club de Fleury Mérogis en 1ère division, l’ancien milieu de terrain a pointé du doigt le match brouillon du trio offensif aligné par le coach olympien :

« Oui, il a trop manqué de justesse technique, ce qui peut-être dû au manque de repères et d’automatismes du trio offensif (Gerson-Sanchez-Payet). Il y a eu des difficultés à se créer des occasions franches, c’est un peu un signe de faiblesse à domicile. Clauss et Tavares ont peiné au fur et à mesure. Le milieu Veretout-Rongier a bien travaillé mais quand vous avez du mal à trouver vos attaquants, ça peut être à eux de dépasser leur fonction, de se mettre dans les intervalles pour les toucher un peu plus. Payet s’est excentré côté gauche car il n’y avait pas d’espaces, il n’était pas touchable, du coup Sanchez s’est retrouvé isolé et le jeu ne penchait pas du tout à droite du côté de Gerson. Ou alors c’était à Gerson et Payet de redescendre au cœur du jeu mais ils n’ont pas réussi à le faire. C’est une déception de ne pas pouvoir surfer sur la première période à Tottenham, très convaincante. Il y a de l’énergie, ça court, mais on a parfois l’impression que c’est désorganisé, que les joueurs n’y croient pas toujours. La série négative en Ligue des champions se poursuit, ça peut peser psychologiquement. » Fabrice Abriel – source : L’Equipe du 14/09/2022

Peut-être qu’il aurait dut commencer par la fin

Ayant apprécié les changements apportés par le tacticien à l’heure de jeu, l’ex champion de France avec l’OM s’est demandé s’ils n’on pas été apportés trop tard pour tenter de retourner le match :

« Ce fut un peu mieux, mais Suarez manque une grosse occasion. Après, ce fut un peu désordonné, trop individualiste par moments, Francfort a tout filtré et le score aurait aussi pu être plus lourd. Tudor n’a pas souhaité emballer le match trop vite, il l’a fait à la fin avec les profils d’Ünder et Harit. Peut-être qu’il aurait dû commencer par la fin pour avoir plus de possession derrière si l’OM avait pris les devants. Est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Il n’y a pas de certitude. […]. Le milieu allemand était tranquille avec le ballon, à l’aise sous pression et a su casser le rythme quand il le fallait. » Fabrice Abriel – source : L’Equipe du 14/09/2022

