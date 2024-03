OM : Ce choix stratégique fort concernant la formation !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Pénalisé en Coupe d’Europa car il n’y suffisamment de jeunes formés au club, l’OM essaye d’améliorer son centre de formation sous l’impulsion de Marco Otero. Le technicien espagnol s’est confié à FootMercato.

Interrogé par FootMercato, Marco Otero explique la nouvelle ligne fixée par sa direction : « je dirais que la direction veut désormais faire de la vraie formation, et non pas avoir seulement un centre de formation par obligation. La différence est que tout est mis en œuvre pour créer des conditions de haute performance. On voit que le club a pris très au sérieux la question de la formation et la projection associée. »

A lire : OM – Villarreal : « Je ne veux pas faire peur aux Marseillais, mais… »Le technicien espagnol précise un choix stratégique fort. « On le constate de manière concrète au niveau de l’investissement du club dans les infrastructures mais aussi sur la posture claire prise sur la territorialité du recrutement : aujourd’hui, on essaie de faire en sorte que 80 à 90 % des joueurs recrutés soient issus du sud de la France, de préférence de Marseille, parce qu’ils ont une identité locale forte et ont déjà une parfaite connaissance des exigences des supporters, de la ferveur, du poids de l’institution, bref tout ce qui implique de jouer avec le maillot de l’Olympique de Marseille.»

On essaie de faire en sorte que 80 à 90 % des joueurs recrutés soient issus du sud de la France, de préférence de Marseille

🚨Interview passionnante avec Marco Otero, le boss de la formation de l’OM 🔵⚪️Morceaux choisis :

▪️ «80 à 90 % des joueurs recrutés sont issus du sud de la France, de préférence de Marseille»

▪️ «À partir du premier contact avec un jeune ciblé, nous souhaitons ressentir chez… pic.twitter.com/JsXbyy8dXq — Sébastien Denis (@sebnonda) March 5, 2024



Otero souligne l’apparition de certains jeunes cette saison. «Nous avons créé une forme de passerelle avec les pros, il y a de nombreux jeunes joueurs qui s’entraînent régulièrement avec l’équipe première. Notre rôle est de mettre à disposition les meilleurs jeunes, après c’est l’entraîneur de l’équipe pro qui fait le choix comme ça c’est déjà passé cette saison avec Bilal Nadir, François Mughe, Emran Soglo, Noam Mayoka-Tika qui ont eu l’opportunité de se montrer en compétition officielle après avoir joué avec les équipes de jeunes du club».